Microsoft Edge pozwoli na ręczne dodawanie haseł do swojego menedżera

Funkcja już jest testowana.

Ręczne dodawanie haseł w Edge Canary

W tej chwili, jeśli chcesz zapisać we wbudowanym menedżerze haseł przeglądarki Microsoft Edge nowe dane logowania do dowolnej strony internetowej, musisz wpierw udać się na tę stronę internetową, zalogować się na założone w niej konto i kliknąć w baner proponujący zapisanie hasła, albo zsynchronizować dane do logowania z innej przeglądarki czy odpowiedniego pliku. Wkrótce nie będzie to jednak konieczne. Gigant z Redmont testuje już bowiem możliwość ręcznego dodawania haseł do menedżera.Podobna funkcja jakiś czas temu pojawiła się w eksperymentalnej wersji Google Chrome – Chrome Canary, a teraz zadebiutowała w Microsoft Edge Canary. Niewątpliwie bazuje ona na rozwiązaniu opracowanym przez Google. W końcu, przeglądarki łączy ten sam silnik – Chromium.Na razie do nowej funkcji mają dostęp tylko niektórzy użytkownicy Edge’a Canary. Jeśli do tych osób należysz, po pobraniu i instalacji przeglądarki, przejściu do jej Ustawień, a następnie sekcji Hasła, przy zapisanych hasłach zobaczysz baner z napisem „Dodaj hasło”. Kliknięcie w ten baner spowoduje otwarcie okna, za pośrednictwem którego dodasz do menedżera haseł programu dane logowania do wybranej strony.