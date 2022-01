Nowy Media Player dla Windows 11 już jest. Możesz go przetestować

Zobacz, jak to zrobić.

Media Player - co to jest?

O nowym Media Playerze w Windows 11 informowaliśmy Was w połowie listopada ubiegłego roku. Wtedy to Aleks zastanawiał się, czy VLC doczeka się nareszcie sensownej alternatywy. Następca Windows Media Player był wtedy udostępniony jedynie nielicznym, a przetestowanie go przez zainteresowanych było w zasadzie niemożliwe. Sytuacja ta uległa zmianie, a dziś każdy z Was może przekonać się, czy Media Player to coś dla niego. Media Player to odtwarzacz multimedialny, będący następcą średnio udanej aplikacji o nazwie Muzyka Groove. Przedstawia się go również jako duchowego spadkobiercę klasycznego odtwarzacza Windows Media Player, który pozostaje opcjonalnym składnikiem systemowym. Do tej pory Media Player dostępny był wyłącznie dla członków programu Windows Insider z kanału deweloperskiego, jednakże teraz mogą go wypróbować wszyscy użytkownicy Windows 11 Nowy Media Player został stworzony specjalnie z myślą o systemie Windows 11 i wykorzystuje elementy WinUI, zaokrąglone rogi i wszystkie inne charakterystyczne smaczki wprowadzone przy okazji premiery najnowszego systemu. W tej chwili Media Player działa wyłączne w obrębie Windows 11, ale wkrótce pojawi się również w systemie Windows 10 bez zaokrąglonych rogów i motywu Mica