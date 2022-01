Jak przywrócić klasyczne menu kontekstowe w Windows 11?

Arcyprzydatna sprawa.

Windows 11 ma naprawdę wiele irytujących cech, utrudniających sprawną pracę i zmniejszających produktywność. Założę się, że jeśli od jakiegoś czasu korzystacie już z najnowszego systemu operacyjnego Microsoftu i nie używacie go wyłącznie go gier, potraficie wskazać choć jedną. Ja potrafię to zrobić. Nowe menu kontekstowe jest beznadziejnie. Czytałem komentarze pod naszymi wpisami na temat Windows 11 i wiem, że nie jestem w tym osamotniony. W nowym menu kontekstowym wkurza mnie między innymi to, że aby rozwinąć więcej opcji trzeba dokonać ekstra kliknięcia. Mam rozwiązanie tego problemu.