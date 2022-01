Możliwe, że wkrótce w Windows 11 wyłączysz irytującą funkcję eksploratora plików

Microsoft pracuje nad specjalną opcją.

W 2019 roku Microsoft wprowadził istotną zmianę w systemowej wyszukiwarce Windows 10. Od tego momentu, gdy użytkownik z niej korzysta, wyszukiwarka wertuje nie tylko pliki lokalne zapisane na dysku, ale i te znajdujące się w chmurze – w usłudze OneDrive. Eksplorator plików systemu uzyskał zaś wsparcie dla plików z Office.com. Elementy te zachowały wspomniane funkcjonalności w Windows 11. Niestety, sprawiają one, że wyszukiwarka i eksplorator działają wolniej niż powinny, ale wygląda na to, że rozwiązania są w drodze, a przynajmniej w przypadku eksploratora w Windows 11.We wczesnych poglądowych wersjach Windows 11 zauważono niedawno opcję, która pozwala użytkownikom. Opcja ta pojawiła się w systemie w Edytorze zasad grupy. Dzięki niej eksplorator przestaje wyświetlać pliki z chmury w zakładce Szybki dostęp.Co istotne, wyłączenie integracji eksploratora plików z Office.com sprawia, że eksplorator plików traci możliwość wysyłania internetowych żądań do usług Microsoftu w celu pobierania najnowszych danych o plikach w chmurze. Powoduje to zmniejszenie zużycia danych i zasobów w tle oraz zwiększenie płynności działania systemu Windows.

Opcja, która w poglądowej wersji Windows 11 umożliwia wyłączenie integracji eksploratora plików z usługą Office.com. | Źródło: Windows Latest

Windows 11 – jak zainstalować

Co istotne, zmiana z jakiegoś powodu dotyka również sekcji Proponowane w Menu Start. Po wyłączeniu integracji eksploratora z Office.com w sekcji tej nie są już wyświetlane dokumenty pakietu Office.W tej chwili nie wiadomo, czy Microsoft pracuje nad podobnym rozwiązaniem dla Windows 10. Nie wiadomo też, czy w przyszłości zamierza dodać on i do Windows 10, i do Windows 11 podobną opcję, ale wpływającą na integrację z chmurą systemowej wyszukiwarki. Taka funkcja z pewnością by się przydała. Obecnie nie pozostaje nam nic innego, jak czekać na pozostałe wieści w tej sprawie.Mam nadzieję, że opcja wyłączenia integracji eksploratora plików z usługą Office.com prędzej czy później trafi do stabilnego wydania Windows 11. Kto wie, może doczekamy się jej w pierwszej dużej aktualizacji funkcji systemu – Sun Valley 2 – która ma zadebiutować latem 2022 roku.System Windows 11 niewątpliwie ma swoje wady. Mimo to z pewnością warto go zainstalować, chociażby ze względu na jego schludny design, uporządkowane menu Start, czy takie funkcje jak Snap Layouts i Snap Groups.Windows 11 jest udostępniany użytkownikom Windows 10 w formie bezpłatnej aktualizacji. Bardzo możliwe, że możesz już zaktualizować swój komputer z Windows 10 do Windows 11 za pośrednictwem usługi Windows 11. Jeśli tak jednak nie jest, na dokonanie aktualizacji pozwoli Ci asystent aktualizacji systemu Windows 11 . W ostateczności przeprowadź czystą instalację systemu, wykorzystując program Windows 11 Media Creation Tool Istotne jest, (a w niektórych przypadkach nawet wymagane przez Microsoft) abyś przed instalacją Windows 11 na komputerze sprawdził, czy ten spełnia wymagania systemu. Pozwoli Ci na to aplikacja PC Health Check . Microsoft ostrzega, by nie przeprowadzać instalacji na niewspieranych konfiguracjach sprzętowych ze względu na potencjalne błędy.Źródło: Windows Latest, fot. tyt. mat. własne