Windows 11 może być jak Vista. To paradoksalnie dobra wiadomość

Windows 11 nie jest systemem idealnym, a pośród jego wad użytkownicy często wskazuje stosunkowo niewielkie możliwości personalizacji. Microsoft uznał najwyraźniej, że oprogramowanie po kosmetycznych zmianach jest już tak piękne, że konsumenci nie będą chcieli go już w żaden sposób modyfikować. Nic bardziej mylnego. Zapowiadany jako jedna z największych zmian dość hermetyczny system widżetów mało komu przypadł do gustu, ale może się to zmienić już w 2021 roku.Widżety w Windows 11 nie przypominają w zasadzie w niczym praktycznych, drobnych narzędzi znanych z Windows Vista i Windows 7 . Nie da się ich przypinać do Pulpitu, tworzy je wyłącznie Microsoft, a użytkowanie ich z poziomu dedykowanej sekcji, otwieranej dodatkowym kliknięciem, wydaje się kłopotliwe. Widżetów jest tyle, co kot napłakał i są nieciekawe. Firma z Redmond chce na szczęście rozwijać swój pomysł. Niestety, małymi kroczkami.Wiarygodne źródła ujawniły, że Microsoft planuje dodać obsługę widżetów tworzonych przez. Dziennikarze serwisu Windows Latest donoszą, iż według przejrzanych przez nich dokumentów, otwarty lub przynajmniej częściowo otwarty system widżetów w Windows 11 zagości przy okazji aktualizacji. Te nadal będą zamknięte w obrębie tablicy, jednakże zwiększony zostanie zakres ich konfiguracji.Stosowne API nie jest jeszcze udostępnione w żadnej z testowych wersji Windows 11, dostępnych dla członków programu Windows Insider. Wygląda na to, że pogląd tej funkcji pojawi się później w tym roku. Według pierwszych doniesień, widgety będzie dało się pobierać ze sklepu Microsoft Store.Uważa się, że Microsoft ukończy prace nad Windows 11 22H2 "Sun Valley 2" do lata 2022 roku. Data premiery zbiega się z rocznicą wydania rzeczonego systemu operacyjnego.Źródło: windowslatest