Google ułatwia korzystanie z usługi Tasks za pomocą odświeżonego interfejsu

Korzystanie z Google Tasks stanie się przyjemniejsze

Źródło: Google

Google opublikowało post sugerujący dostępność nowego paska bocznego usługi Tasks dostępnego z poziomu pokaźnej grupy internetowych aplikacji technologicznego giganta. Udoskonalona sekcja pozwala jeszcze intuicyjniej przeglądać dodane do niej zadania i operować nimi na wiele sposobów, co niewątpliwie pomaga w wyznaczaniu priorytetów.Jeśli korzystacie z usług Google, to z pewnością zwróciliście uwagę na coraz częstsze próby ich zintegrowania. W większości przypadkach mamy do czynienia z dosyć przemyślanymi aktualizacji zachęcającymi użytkowników do wykorzystania pełni możliwości tworzonego ekosystemu. Za przykład niech posłuży aplikacja Google Tasks Jej większość funkcji odnaleźć możemy w chociażby Kalendarzu, Gmailu i innych programach wchodzących w skład pakietu Workspace. Jak się okazuje – koncern właśnie (dosyć przypadkiem) ogłosił sporą aktualizację bocznego paska Tasks wyświetlanego w innych swoich usługach. Na jakie zmiany możemy dokładnie liczyć?Cóż – podstawową nowością jest. Do tej pory trzeba było się między nimi przełączać i stanowiło to dosyć irytujący proces. Jeśli więc posiadacie sporo pogrupowanych zadań, to z pewnością odczujecie zmianę na plus.Co więcej, Google pozwoli również napo to, by skupić się na tych najważniejszych. Dodatkowo przycisk „Dodaj zadanie” został teraz przeniesiony zaraz obok nazwy każdej listy – dodawanie zadań stało się więc również nieco prostsze.Znacząco– wystarczy kliknąć w ikonę gwiazdki. Całość prezentuje się naprawdę ciekawie, lecz na razie nie wszyscy użytkownicy mają możliwość skorzystania z odświeżonego interfejsu. Wszystko z tego powodu, że Google nawet jeszcze nie zapowiedziało go oficjalnie.Nowa wersja bocznego paska widnieje wyłącznie w poście informującym o obecności Tasks i Keep w innych aplikacjach. Wszystko jednak wskazuje na to, że Google jest krok od wdrożenia funkcji. Pozostaje uzbroić się w cierpliwość.Źródło i foto: Google