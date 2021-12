Wpadka Google. Wycofują aktualizację Androida, bo smartfony przerywają połączenia

Spora grupa użytkowników podchodzi z niechęcią do aktualizacji oprogramowania smartfonów. Nie raz zdarzało się, że update powodował więcej problemów niż pożytku, zatem taka postawa ma uzasadnienie.Właśnie dowiedzieliśmy się, że po raportach użytkowników, Google zdecydowało się wycofać grudniową aktualizację dla, aby naprawić dość irytujący problem.Okazuje się, że wielu użytkowników raportowało o problemach po zainstalowaniu grudniowej aktualizacji. Smartfony Pixel 6 i 6 Pro potrafią- chyba nie trzeba nikogo przekonywać, że sprawa jest poważna.Google bada sprawę i do czasu jej wyjaśnienia nie będzie już dystrybuować grudniowych poprawek. Użytkownicy smartfonów Pixel, którzy zainstalowali już feralną aktualizację mogą przywrócić urządzenie do ustawień fabrycznych. To powinno pomóc. Pozostali, którzy otrzymali już aktualizacje, powinni wstrzymać się.Zespół odpowiedzialny za oprogramowanie poinformował społeczność, że poprawione uaktualnienie powinno pojawić sięBędzie ono zawierało również pierwotnie zaplanowane poprawki i funkcje, które miały pierwotnie zadebiutować w grudniu.