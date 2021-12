Pierwsza duża aktualizacja funkcji Windows 11 może zadebiutować latem

Prace nad nią mają zostać zakończone jeszcze wcześniej.

Windows 11 zadebiutował na rynku 5 października. Póki co nie korzysta z niego zbyt wielu użytkowników, ale nie zmienia to faktu, że system udostępniany jest coraz szerszej gamie urządzeń. Microsoft planuje, by Windows 11 przeszedł w fazę tak zwanej ogólnej dostępności latem 2022 roku. Jak właśnie się dowiedzieliśmy, w tym czasie powinien otrzymać on swoją pierwszą dużą aktualizację rozszerzającą jego funkcjonalność.Pierwsza duża aktualizacja rozszerzająca funkcjonalność systemu Windows 11 nosi nazwę kodową Sun Valley 2. Źródłem doniesień o jej planowanej premierze jest serwis Windows Central. Donosi on także, że prace nad aktualizacją mają zostać ukończone już w maju, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planami giganta z Redmond.Co takiego Sun Valley 2 ma wprowadzić? Co do tego pewności nie ma. Podejrzewa się jednak, że dzięki niej użytkownicy stabilnego wydania Windows 11 otrzymają dostęp do aplikacji przeznaczonych na urządzenia z Androidem, widgetów firm innych niż Microsoft i innych funkcji, które zwiększą przyjemność płynącą z korzystania z systemu operacyjnego. Tak jak to było w przypadku aktualizacji Windows 10 do wersji 1511, Sun Valley 2 dostarczy wiele z tego, czego Microsoft nie zdołał dopracować na premierę Windows 11.Póki co nie wiadomo, w jakim miesiącu lata 2022 roku Microsoft wyda Sun Valley 2. Musimy póki co czekać na oficjalne wieści w tej sprawie, albo pierwsze przecieki. Te prawdopodobnie najwcześniej pojawią się właśnie w maju.Jak zwykle warto przypomnieć, że Windows 11 jest udostępniany użytkownikom Windows 10 w formie bezpłatnej aktualizacji. Bardzo możliwe, że możesz już zaktualizować swój komputer z Windows 10 do Windows 11 za pośrednictwem usługi Windows 11. Jeśli tak jednak nie jest, na dokonanie aktualizacji pozwoli Ci asystent aktualizacji systemu Windows 11 . W ostateczności przeprowadź czystą instalację systemu, wykorzystując program Windows 11 Media Creation Tool Istotne jest, (a w niektórych przypadkach nawet wymagane przez Microsoft) abyś przed instalacją Windows 11 na komputerze sprawdził, czy ten spełnia wymagania systemu. Pozwoli Ci na to aplikacja PC Health Check . Microsoft ostrzega, by nie przeprowadzać instalacji na niewspieranych konfiguracjach sprzętowych ze względu na potencjalne błędy.Źródło: Windows Central , fot. tyt. mat. własne