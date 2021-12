Promocja na Androida! Paczka gier i aplikacji do pobrania zupełnie za darmo

Promocje ograniczone czasowo.





Przygotowaliśmy kolejne zestawienie promocji z Google Play.

W tym tygodniu polecamy kilka interesujących gier mobilnych. Na uwagę zasługują następujące tytuły - My Winter Albium, Survivalist: invasion PRO, HopeSquare Pro, Dinkigolf oraz The Survivor: Rusty Forest.Jak zwykle przypominamy, że promocje są ograniczone czasowo. Warto się zatem pospieszyć z przypisywaniem aplikacji do swojego konta Google.Źródło: Google Play