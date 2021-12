Microsoft Edge ma otrzymać kolejną zbędną funkcję – panel gier

Nowość, o którą nikt nie prosił.

Panel gier w Microsoft Edge

Microsoft Edge to przeglądarka internetowa, która wraz z każdą aktualizacją otrzymuje coraz więcej i więcej funkcji. Chociaż spora ich część rzeczywiście przydaje się użytkownikom, niektóre niestety okazują się często po prostu niepotrzebne. Wygląda na to, że teraz Microsoft pracuje nad następną zbędą funkcją dla swojej przeglądarki.Funkcją, która ma trafić do Edge’a, jest specjalny przycisk, który ma pozwalać użytkownikom jednym kliknięciem otrzymać dostęp do kilku prostych gier. Mowa o takich grach jak Pasjans, Szachy, Microsoft Jewel i podobnych. Gry te nie będą jednak wbudowane w przeglądarkę. Przycisk ma jedynie wyświetlać „panel gier” przedstawiający kafelki odpowiadające konkretnym tytułom. Kliknięcie w kafelek będzie przekierowywać użytkowników do strony MSN Games i sieciowej wersji odpowiedniej gry.