MIUI 13 oficjalnie. Wiemy już wszystko o nowej nakładce Xiaomi

Prywatność i bezpieczeństwo

MIUI 13 wprowadza również szereg ulepszeń jeśli chodzi o bezpieczeństwo, zarówno samego użytkownika, jak i jego danych. Xiaomi zaimplementowało w oprogramowaniu nowy system rozpoznawania użytkownika, który bazuje nie tylko na twarzy, ale też sylwetce osoby widocznej w kamerze (od pasa w górę). Dzięki temu, ilość weryfikowanych punktów jest większa, a co za tym idzie szansa na oszukanie blokady - podobno mniejsza.



Na prezentacji wspomniano też o wewnętrznym systemie mającym chronić użytkowników urządzeń Xiaomi przed oszustwami internetowymi. Firma posiada podobno na bieżąco aktualizowaną bazę witryn i adresów, które mogą stanowić zagrożenie i właściciele sprzętów z MIUI 13 będą przed nimi ostrzegani.





Dostępność

Według informacji na oficjalnym blogu Xiaomi, globalni użytkownicy mogą spodziewać się aktualizacji do MIUI 13 w pierwszym kwartale 2022 r. Pierwsza partia modeli obejmuje: Mi 11, Mi 11 Ultra, Mi 11i, Mi 11X Pro, Mi 11X , Xiaomi Pad 5, Redmi 10, Redmi 10 Prime, Xiaomi 11 Lite 5G NE, Xiaomi 11 Lite NE, Redmi Note 8 (2021), Xiaomi 11T Pro, Xiaomi 11T, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 Pro Max, Redmi Note 10, Mi 11 Lite 5G, Mi 11 Lite i Redmi Note 10 JE.



Kolejne urządzenia będą dostawały update w następnych miesiącach nadchodzącego roku. Pełna lista modeli, które najprawdopodobniej zostaną zaktualizowane do MIUI 13 jest dostępna



Najbardziej widoczne zmiany zaszły jednak w oprawie graficznej. Kurację odmładzającą przeszło większość elementów systemowych, ikon, tapet, a także czcionek. Xiaomi chwali się wprowadzeniem nowego stylu liternictwa MiSans, który ma bardziej pasować do aplikacji zaprojektowanych w duchu Material You Są też oczywiście nowe animacje, widżety o regularnych kształtach i przeprojektowany panel szybkich ustawień. Co ważne, zmiany zostały dostosowane także do tabletów, a system dla serii Pad został specjalnie zoptymalizowany pod pracę na większych ekranach.