DualSense ma własną aplikację. Pozwala ona dostosować funkcje kontrolera

Stworzył ją jeden z użytkowników.

PS5 Controller Trigger Test - aplikacja dla posiadaczy DualSense

Źródło: App Store

Kontroler dedykowany konsoli PlayStation 5 – nazwany DualSense – otrzymał dedykowaną aplikację na urządzenia mobilne z systemem iOS. Umożliwia ona między innymi dostosowanie parametrów niektórych funkcji urządzenia oraz sprawdzenie co dokładnie oferuje ten innowacyjny gadżet od firmy Sony.Ponad rok minął od debiutu PlayStation 5 oraz DualSense, który to został okrzyknięty przez producentów „najbardziej innowacyjnym kontrolerem do gier w historii”. Pomimo tak ogromnej ekscytacji swoim przedsięwzięciem, Sony nie zdecydowało się na udostępnienie specjalnych narzędzi pozwalających na wykorzystanie w pełni jego możliwości.Społeczność fanów jednak nigdy nie śpi. Jeden z nich (Rihab Mehboob) postanowił na opracowanie dedykowanej aplikacji, która z pewnością spodoba się posiadaczom zarówno PS5, jak i DualSense. Nazywa sięi – niestety – na razie dostępna jest wyłącznie na system iOS. Co więc takiego ma do zaoferowania?Jak sugeruje sama nazwa programu –. Dodatkowo znajdziemy tamBez problemy także dokonamy poprawek w tzw. martwej strefie. Aplikacja umożliwia również przetestowanie działania mikrofonu, jak i 3D Touch. Nie zabraknie oczywiście podglądu na m.in. procent naładowania baterii urządzenia.Jeśli więc szukacie kompleksowego narzędzia ułatwiającego wykorzystanie w pełni możliwości kontrolera DualSense, to chyba warto rzucić okiem na PS5 Controller Trigger Test. Warto jednak wspomnieć, że aplikacja nie jest darmowa.Trudno też cokolwiek powiedzieć o odsłonie na Androida – deweloper na razie nie ma jej w planach, lecz jeśli zainteresowanie konsumentów będzie ogromne, to się nad tym zastanowi.Źródło: TheGamer , App Store / Foto. Sony