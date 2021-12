Ogromny wzrost wydajności układów AMD na Linux 5.16

Imponujące.

Posiadacze APU AMD Ryzen pokochają kernel Linux 5.16

Linux 5.11 + Mesa 21.0.3

Linux 5.15.10 + Mesa 21.0.3

Linux 5.15.10 + Mesa 21.2.6

Linux 5.15.10 + Mesa 21.3.2

Linux 5.15.10 + Mesa 22.0-dev

Linux 5.16 + Mesa 22.0-dev

Kochamy takie niespodzianki. Nowy kernel Linux 5.16 przynosi gigantyczny i co najważniejsze: darmowy wzrost wydajności pracy wybranych procesorów produkcji AMD. Właściciele APU AMD Ryzen mogą cieszyć się nawet o nawet 28 procent większą mocą obliczeniową w niektórych zastosowaniach. Udowodnili to dziennikarze serwisu Phoronix, którzy przetestowali kilka różnych konfiguracji.Serwis Phoronix opublikował serię testów wydajności niedawno wydanego jądra Linux 5.16. Wszystko wskazuje na to, że użytkownicy układów APU AMD Ryzen będą zachwyceni. Testy wydajności zostały przeprowadzone na układach AMD Ryzen 7 Pro 5850U i Ryzen 5 5500, wykorzystujących architekturę Zen 3 i Zen 2. Porównywano:Największy wzrost wydajności zaobserwowano w Xonotic 0.8.2 zw stosunku do Linuksa 5.15.10, działającego na kompilacji Mesa 22.0. Średni wzrost wydajności to nawet około 5-10%, co jest gigantyczną różnicą zwłaszcza dla użytkowników laptopów z wymienionymi wcześniej układami. Laptop z Ryzen 5 5500U osiągał do 14% większą wydajność w GLmark 2 i Xonotic oraz średnio 7-procentową poprawę mocy obliczeniowej w ogóle.