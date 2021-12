Aplikacja Android Auto wreszcie oficjalnie dostępna w Polsce

Wielu nie zauważy tej zmiany.

Android Auto na starszych smartfonach

Lepiej późno niż wcale? Najwyraźniej z takiego założenia wyszli przedstawiciele firmy Google, którzy przez lata zwlekali z oficjalnym wydaniem aplikacji Android Auto w Polsce.Aplikacja dla kierowców korzystających ze smartfonów z systemem Android pojawiła się w polskim sklepie Play, ale nie każdy będzie mógł z niej skorzystać. O co chodzi?Z funkcji Android Auto można było już od dawna korzystać na smartfonach z systemem Android 10 lub nowszym, pomimo, że samo Google nie zapewniało oficjalnego wsparcia. Dzieje się tak, ponieważ rozwiązanie to wbudowane jest fabrycznie w system operacyjny. Dopiero teraz na oficjalniej stronie Google pojawiła się informacja o dostępności usługi.Co zatem się zmieniło? Osoby korzystające z Androida 9 lub starszych wersji mogą teraz bez przeszkód pobrać oficjalną aplikację ze sklepu Play . Wcześniej działała ona w języku polskim, ale aby ją pobrać, trzeba było sięgnąć po pliki APK z nieoficjalnych źródeł.Jak widać, zmiana jest czysto kosmetyczna, a ucieszą się z niej głównie użytkownicy starszych urządzeń.Warto przypomnieć, że Android Auto pozwala na wygodny dostęp do Asystent Google , nawigacji, muzyki, komunikatorów i innych funkcji mobilnego systemu operacyjnego podczas jazdy samochodem. Interfejs jest uproszczony, tak aby kierowca mógł skupić uwagę tylko na niezbędnych funkcjach.Dodatkowo, w pojazdach wyposażonych w kompatybilny system, Android Auto wyświetlany jest na ekranie samochodu, co znacznie ułatwia jego obsługę.