Microsoft potwierdził kolejny błąd w Windows 11

Kiepska sprawa dla wielu osób.

Nowy błąd wykryty w Windows 11

Windows 11 KB5008215 to również inne błędy

Nie ma sensu twierdzić, że jest inaczej: nie istnieje oprogramowanie zupełnie wolne od wad, a niemal każda aktualizacja przemyca doń jakieś drobne usterki. Mam tu na myśli zwłaszcza soft wyjątkowo złożony, jak chociażby systemy operacyjne. Microsoft potwierdził właśnie wykrycie w Windows 11 nowego błędu, dotykającego osoby, które uprzednio skorzystały z procesu bezpłatnego ulepszenia Windows 10 . Wiemy też, że poprawka jest w drodze.Po zainstalowaniu systemu Windows 11 niektóre programy do edycji obrazów mogą nie renderować poprawnie kolorów na niektórych wyświetlaczach HDR. Jest to oczywiście gigantyczny problem dla osób pracujących na co dzień z grafiką, w tym fotografów. Jest to najczęściej obserwowane w przypadku odcieni bieli, które mogą być wyświetlane w jaskrawożółtych lub innych kolorach.Problem występuje, gdy niektóre interfejsy API Win32 do renderowania kolorów zwracają nieoczekiwane informacje lub błędy w określonych warunkach funkcjonowania. Nie dotyczy to wszystkich programów do zarządzania profilami kolorów, a opcje profili kolorów dostępne na stronie Ustawienia systemu Windows 11, w tym Panel sterowania kolorami firmy Microsoft, powinny działać poprawnie.Według doniesień bolączka dotyczy najnowszego Windows 11 21H2 (KB5008215).Osoby próbujące zainstalować łatkę KB5008215 donosiły o błędzie uniemożliwiającym zainstalowanie aktualizacji. Co więcej, wiele osób narzeka na zmniejszoną wydajność dysków SSD w Windows 11, o którym to problemie pisaliśmy już wielokrotnie.Poprawki powinny zostać udostępnione z początkiem stycznia. Czekamy zatem.Źródło: Microsoft