Steam został zbanowany w Chinach

Chodzi o globalną wersję platformy.

Steam w swojej globalnej odsłonie dostał bana w Chinach

Basically, Steam is blocked in China pic.twitter.com/552bej6vqA — Santa Ricky (@_FireMonkey) December 25, 2021

Globalna wersja platforma Steam została zablokowana na chińskim rynku – tak przynajmniej wynika z wszelkich raportów opublikowanych do tej pory. Tym samym mieszkańcy kraju stracili możliwość zabawy w ponad 110 tys. gier. Udostępniona została im jednak specjalna wersja usługi ze skrajnie ograniczoną biblioteką produkcji.Wszechobecna chińska cenzura to temat, który przewija się w internecie dosyć często. Wszystko z powodu polityki tamtejszego rządu – ten coraz częściej blokuje treści uznawane za „szkodliwe” oraz ogranicza czas jaki ludzie mogą spędzać na konsumpcji elektronicznej rozrywki. Kilka miesięcy temu mieliśmy chociażby do czynienia z wprowadzeniem skrajnego limitu dotyczącego nieletnich – mogą oni spędzać wyłącznie godzinę dziennie na graniu online Jeśli śledzicie temat, to zapewne słyszeliście, że w lutym powstała platforma Steam China dostosowana do restrykcji polityków tego socjalistycznego państwa. Równolegle działała jednak globalna odsłona usługi, więc nikt zbytnio nie przejmował się jej „rządowym” odpowiednikiem. Jak jednak informują użytkownicy – właśnie nastąpiła blokada standardowej wersji Steama.