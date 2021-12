Założyciel Signal ostrzega: Telegram jest przereklamowany i niebezpieczny

Który komunikator wybrać?



Jakiś czas temu utarło się, że niemal każdy komunikator jest lepszy i bezpieczniejszy od używanego przez 1,3 miliarda osób Facebook Messengera. Na fali popularyzacji pojęcia prywatności w sieci w siłę urosło co najmniej kilka interesujących rozwiązań. Jednym z nich stał się Telegram , postrzegany przez miliony jako doskonała alternatywa dla Messengera, oferująca zbliżony poziom bezpieczeństwa do zachwalanego przez ekspertów ds. bezpieczeństwa komunikatora Signal . Założyciel platformy Signal, Moxie Marlinspike, ostrzega jednak przed Telegramem.Moxie Marlinspike wygłosił ostrą krytykę wymierzoną w komunikator Telegram, będący jednym z głównych rywali Signala. Wyśmiał on fakt, iż wiadomości wysyłane za pośrednictwem Telegrama są przechowywane na serwerach firmy w oryginalnej postaci czystego tekstu. Nie są w żaden sposób szyfrowane, aby chronić dane użytkowników. Założyciel Signal powiedział nawet, że Facebook Messenger i WhatsApp oferują większy poziom bezpieczeństwa danych od konkurencyjnej aplikacji.

Telegram ma swoich wielu zagorzałych miłośników w Polsce. | Źródło: mat. własny



Tak, rosyjski Telegram przechowuje wszystkie dane, które kiedykolwiek zostały wysłane przez aplikację w swojej chmurze, w całkowicie widocznym formacie: wiadomości tekstowe, udostępnione multimedia, kontakty. Wszystko to według Marlinspike'a jest dostępne dla każdego, kto tylko zechce po to sięgnąć. Każdy, kto ma dostęp do usług Telegrama, ma bezpośredni dostęp do całej bazy danych niezabezpieczonych danych użytkowników. To standard znacznie niższy od standardów Facebooka, który dane z Messengera obejmuje szyfrowaniem end-to-end.



Jeśli jakiś haker lub organy państwa będą miały interes w szpiegowaniu osobistych wiadomości danej osoby w Telegramie, zdaniem założyciela Signala mogą to łatwo zrobić. Moxie Marlinspike nie jest pierwszą osobą, która krytykuje w otwarty sposób praktyki ekipy odpowiedzialnej za rozwój tego programu.



Co najzabawniejsze w całej tej sprawie, Telegram jest platformą bardzo często wykorzystywaną do komunikacji przez przestępców oraz osób, które chcą uzyskać "anonimowy" dostęp do kontrowersyjnych treści. Dla własnego dobra, lepiej zrezygnujcie z Telegrama na rzecz pewniejszych alternatyw.



