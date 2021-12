Instalowanie aplikacji z Androida na Windows 11 stało się jeszcze prostsze

Proste jak 1, 2, 3.

Instalowanie aplikacji z Androida na Windows 11 z GUI

Instalacja gier aplikacji z Androida na Windows 11 jest możliwa od października 2021 roku. Początkowo była zarezerwowana wyłącznie dla członków programu Windows Insider, korzystających z dość ubogiego sklepu Amazon App Store. Niestety, stanowiło to niemałą przeszkodę dla mieszkańców Polski, którzy dostępu do Amazon App Store nie mają. Dość szybko zaprezentowałem Wam pierwszą z metod na instalowanie apek z Androida w Windows 11 bez Windows Insider i Amazon App Store. Później prezentowałem kolejny, jeszcze łatwiejszy sposób. Dziś pokażę Wam metodę, z którą poradzi sobie absolutnie każdy.Obie z przytoczonych przeze mnie wcześniej metod zakładały korzystanie z niezbyt wygodnych sposobów na instalację pakietów APK. Tym razem proces stanie się nieco przyjemniejszy, a to za sprawą narzędzia WSA PacMan, udostępnionego na łamach GitHuba, o tutaj . WSA PacMan jest graficznym interfejsem użytkownika dla poleceń ADB.Potrzebujesz oczywiście urządzenia z Windows 11 na pokładzie i wsparciem dla Android Subsystem for Linux. Po drugie, musisz zainstalować Windows Subsystem for Android lub po prostu go aktywować oraz włączyć debugowanie. Jak to zrobić, napisałem w tym miejscu . Jeśli już to zrobisz, dalej będzie już "z górki".Pobierz WSA PacMan z powyższego linku.Apka automatycznie połączy się z WSA poprzez port 58526 umożliwiający debugowanie.