Udekoruj swój pulpit na Święta. Najlepsze tapety dla Windows

Wesołych Świąt.

Świąteczne tapety na pulpit komputera

1. O Tannenbaum, o Tannenbaum

W domach milionów Polaków trwają przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Jeśli posprzątałeś swoje mieszkanie, ubrałeś już choinkę oraz z grubsza ogarnąłeś potrawy, które trafią na wigilijny stół, czas zająć się komputerem. Tym razem nie będzie jednak mowy o porządkach na komputerze , oj nie. To zostawimy sobie na wiosnę. Święta to czas zasłużonego odpoczynku. W niniejszym wpisie znajdziesz kilka ładnych, świątecznych tapet, czy raczej: motywów, którymi udekorujesz pulpit systemu operacyjnego.Poniżej znajduje się lista proponowanych przez nas tapet. Jeżeli zapragniesz pobrać którąś z nich w wysokiej rozdzielczości,, otwierające je w nowej zakładce i skorzystaj z opcji "Zapisz grafikę jako". Jeśli zechcesz pobrać ją w jeszcze wyższej rozdzielczości lub innych proporcjach obrazu, kliknij na podpis pod zdjęciem.