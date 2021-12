Samsung przodujący w sprzedaży Androida może zamienić system na Fuchsia OS

Google Nest Hub pierwszej generacji, to na nim można spotkać Fuchsia OS, ale dopiero po tegorocznej aktualizacji / Foto: własne

Google może mieć w planach większą ekspansję Fuschia OS poza własne urządzenia

Google pracuje nad Fuchsia OS co najmniej od 2016 roku. Według raportu Bloomberga z 2018 roku, Google rozważało, aby kiedyś zastąpić nim Androida i Chrome OS, ale zdaje się, że teraz ma dla niego plany skupione pod kątem sprzętu IoT i różnych smart gadżetów. Jest pewna szansa, że nawet mieliście z nim styczność, choć nie jest w tak bardzo popularnym sprzęcie. Smart ekran Google Home Hub pierwszej generacji (podobny do stacjonarnego tabletu bez baterii, ale z nieco innymi funkcjami, bardziej jak smart głośnik Google Home, ale z dołożonym ekranem) zaczął otrzymywać latem aktualizację z Fuschia zamieniającą dotychczasowy CastOS (od wersji 1.52.260996). Co ciekawe, firma przeprowadziła procedurę na tyle sprawnie, że będąc użytkownikiem Huba, można było nawet nie zauważyć tej rewolucji. Interfejs pozostał bez zmian, choć niektóre funkcje mogły delikatnie przyspieszyć.Fuschia OS góruje nad Androidem przede wszystkim swoją lekkością, choć z drugiej strony pewne kwestie trzeba implementować dodatkowo dla danego urządzenia. Jest oparty na mikrojądrze Zircon zamiast Linuxa (który jest podstawą dla Androida czy Chrome OS). Samo Google także wykazuje coraz większe zainteresowanie ekspansją Fuschii. Już kilka miesięcy temu mogliśmy dostrzec pojawienie się ofert pracy do zespołu Fuchsia Devices, co sugeruje przygotowanie się do wprowadzenia oprogramowania na inne urządzenia niż własnych marek Google i Nest. Domniemane plany Samsunga zdają się to potwierdzać.Źródło: phonearena / Wikipedia / własne