Nova Launcher Prime trafia na promocję. Aż żal nie kupić

Bierzcie póki jest.





Twórcy najlepszego launchera na smartfony z systemem Android postanowili zrobić małą promocję przed świętami.jest dostępny w Sklepie Play. W takiej kwocie to aż żal nie kupić. To również nie pierwszy raz, kiedy TeslaCoil Software przecenia Nova Launcher Prime.Dla osób, które nie korzystały jeszcze z tego launchera warto wspomnieć, co dokładnie umożliwia Nova Launcher Prime na urządzeniach z Androidem. W mojej opinii, to prawdziwy kombajn pozwalający na multum kombinacji związanych z personalizacją. Dzięki Nova Launcher Prime możecie stworzyć własne gesty od podstaw, konfigurować niestandardowe karty ekranu, ukrywać nieużywane programy i gry, a nawet... wgrywać całe motywy zmieniające wszystkie dostępne ikony aplikacji.Możliwości jest naprawdę mnóstwo.Na koniec warto wspomnieć, że w ostatnich miesiącach twórcy Nova Launcher Prime “przepisali” go i zoptymalizowali do szybszego działania. W launcherze znajdziemy między innymi zupełnie nowe animacje. No to co? Kupujecie? Możecie zrobić to w tym miejscu Źródło: Sklep Play / fot. TeslaCoil Software