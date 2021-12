Opera testuje funkcję, która ochroni Twój schowek przed wpływem malware

Kopiowanie i wklejanie danych będzie bezpieczniejsze.

Tak jak każda firma zajmująca się tego typu oprogramowaniem, Opera stara się nieustannie ulepszać swoją internetową przeglądarkę. W najnowszej jej testowej wersji pojawiła się ciekawa funkcja, która sprawi, że użytkownik będzie mógł cieszyć się lepszym bezpieczeństwem. O jakiej funkcji mowa?Wspomniana funkcja nosi nazwę Paste protection (ang. ochrona kopiowania). Deweloperzy na razie nie podzielili się żadnymi szczegółami na jej temat, ale jedno jest pewne – dzięki niej przeglądarka Opera monitoruje treści, które skopiowałeś (a które w związku z tym znalazły się w schowku) i upewnia się, że nic ich nie zmodyfikuje. Mówiąc nic, mam na myśli złośliwe oprogramowanie, czy jakiekolwiek aplikacje firm trzecich.Po co taka funkcja? Ma ona sens, gdyż malware, o istnieniu którego możesz nie mieć pojęcia, może mieć oko na Twój schowek. Złośliwa aplikacja jest w stanie na przykład zmienić numer konta, który skopiowałeś, abyś dokonał przelewu na inne konto niż docelowe.

Dzięki nowej funkcji Opera ostrzeże Cię, jeśli dane skopiowane do schowka zostaną zmienione. | Źródło: Opera

Początek testów

„Ta świąteczna aktualizacja wprowadza nową funkcję, która sprawia, że przeglądanie jest bezpieczniejsze. Jednym z potencjalnych zagrożeń podczas przeglądania jest przejęcie schowka. Dzięki niemu ktoś może zastąpić numer konta bankowego lub identyfikator portfela z kryptowalutami na inny.”

„Opera wymyśliła bezpieczny sposób, dzięki któremu Cię przed tym ochroni. Kiedy kopiujesz poufne dane w Operze, dane te są monitorowane pod kątem zmian przez pewien czas lub do momentu wklejenia danych. Jeśli dane zostaną zmienione przez zewnętrzną aplikację, zostanie wyświetlone o tym odpowiednie ostrzeżenie.”

Ochrona kopiowania w tej chwili jest aktywna w wydaniu developer przeglądarki Opera. Jest to wydanie, w którym podobne najnowsze funkcje testowane są najpierw, zanim trafią do wydania beta, a następnie stabilnego., wyjaśnia Opera., czytamy.Na razie nie wiadomo, kiedy Opera zacznie testować omówioną funkcję w wersji beta swojej przeglądarki, a tym bardziej, kiedy ta trafi do wersji stabilnej. Musimy cierpliwie czekać na wieści w tej sprawie.Rzecz jasna, przeglądarkę Opera pobierzesz z naszej bazy z oprogramowaniem.Źródło: Opiera , fot. tyt. Canva