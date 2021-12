Duda nie polubi się z Chrome 100. To poważny problem dla Google

Programiści pracują nad rozwiązaniem.



Najnowsza wersja przeglądarki internetowej Chrome to obecnie



Duda nie polubi się z Google Chrome 100

Google od dawna zdaje sobie sprawę, że Chrome 100 może odmówić wyświetlania pewnych witryn. Witryny, których będzie dotyczył ten problem to przede wszystkim te, które opracowano przy pomocy zestawu do projektowania stron internetowych o nazwie Duda. Wszystkie one używają tego samego fragmentu kodu, aby sprawdzić to, z jakiej wersji Chrome korzystasz. Chodzi o to, by uniemożliwić przeglądanie naprawdę starym rozwiązaniom. User Agent String (UAString) służy serwisom internetowym do rozpoznawania typu programu klienckiego. Wygląda przykładowo tak:



Chrome/96.0.4664.45



Chodzi o fragment określający dokładny numer wersji przeglądarki - w przykładzie powyżej Chrome 96.



Najnowsza wersja przeglądarki internetowej Chrome to obecnie Chrome 96. Do premiery jubileuszowego, setnego wydania pozostało jeszcze kilka miesięcy. Chrome 100 już teraz przysparza deweloperom problemów związanych z otwieraniem witryn internetowych. Programiści Google oraz niektórzy webmasterzy od dłuższego czasu muszą liczyć się z tym, że Chrome 100 nie będzie w stanie wyświetlić niektórych stron internetowych, o ile nie zostaną wprowadzone w nim odpowiednie modyfikacje. Wszystko przed web design kit o swojsko brzmiącej nazwie Duda.Google od dawna zdaje sobie sprawę, że Chrome 100 może odmówić wyświetlania pewnych witryn. Witryny, których będzie dotyczył ten problem to przede wszystkim te, które opracowano przy pomocy zestawu do projektowania stron internetowych o nazwie Duda. Wszystkie one używają tego samego fragmentu kodu, aby sprawdzić to, z jakiej wersji Chrome korzystasz. Chodzi o to, by uniemożliwić przeglądanie naprawdę starym rozwiązaniom. User Agent String (UAString) służy serwisom internetowym do rozpoznawania typu programu klienckiego. Wygląda przykładowo tak:Chodzi o fragment określający dokładny numer wersji przeglądarki - w przykładzie powyżej Chrome 96.