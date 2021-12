Motorola udostępniła listę smartfonów, które dostaną Androida 12

Motorola - lista smartfonów z Androidem 12

Motorola Razr 5G

Motorola Razr 2020

Motorola Edge 20 Pro

Motorola Edge 20

Motorola Edge 20 Lite

Motorola Edge 20 Fusion

Motorola Edge (2021)

Motorola Edge 5G UW

Motorola Edge Plus

Motorola One 5G Ace

Motorola One 5G UW Ace

Motorola Moto G200

Motorola Moto G71

Motorola Moto G51

Motorola Moto G41

Motorola Moto G31

Motorola Moto G100

Motorola Moto G60s

Motorola Moto G60

Motorola Moto G50

Motorola Moto G40 Fusion

Motorola Moto G30

Motorola Moto G Power (2022)

Motorola Moto G Pure

Motorola Moto G Stylus 5G

Motorola Moto G Pro (Business Edition)

Motorola Edge (2021) (Business Edition)

Motorola Edge 20 (Business Edition)

Motorola Edge 20 Lite (Business Edition)

Źródło: Google



Motorola poinformowała o smartfonach, które otrzymają w przyszłym roku aktualizację do Androida 12 – najnowszej wersji systemu operacyjnego od Google. Producent opublikował właśnie obszerną listę urządzeń i rozpoczęcia wdrażania update’u możemy spodziewać się już w lutym.Android 12 od kilku miesięcy pojawia się na coraz pokaźniejszej liczbie smartfonów przeróżnych marek, lecz na jego powszechną obecność będzie trzeba jednak nieco poczekać. Producenci jednak chętniej publikują ostatnio własne harmonogramy implementacji aktualizacji, co daje nadzieję wielu konsumentom. Teraz przyszedł czas na kolejną firmę.Mowa oczywiście o Motoroli –dedykowanej swoim urządzeniom. Poniżej znajdziecie ich pełną listę (pierwsze modele otrzymają aktualizację w lutym):Przy okazji warto przypomnieć sobie, czego możemy się spodziewać w Androidzie 12. Google oczywiście promuje nowe. Dzięki temu użytkownicy otrzymają szereg opcji personalizacji wyglądu interfejsu, by był dostosowany do indywidualnych potrzeb.Do tego dochodzi, widżetów czy wybranych aplikacji. Mowa o chociażby zmianie czcionek, kolorów, dźwięków, kształtu ikon itd. Google zapewnia również o wielu nowych funkcjach bezpieczeństwa mających poprawić prywatność konsumentów. Chodzi tu o m.in. specjalny wskaźnik w momencie używania mikrofonu przez wybraną aplikację. Blokowanie dostępu usługom także stanie się prostsze.Nowości rzecz jasna jest więcej – Motorola dla przykładu przygotowała także takie dostępne wyłącznie na swoich smartfonach. Funkcja Moto Gametime pozwoli chociażby blokować powiadomienia i nagrywać rozgrywkę w szybki i intuicyjny sposób.Źródło: Motorola / Foto. instalki.pl