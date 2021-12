Huawei P30 Pro wkrótce z ważną aktualizacją

Nadchodzi nowe EMUI.

EMUI 12 dla Huawei 30 Pro z początkiem 2022 roku

Co nowego w EMUI 12?

Huawei P30 Pro to wciąż szalenie popularny smartfon w Polsce i to nawet pomimo upłynięcia już ok. 2,5 roku od jego premiery. Powodów takiego stanu rzeczy jest naprawdę wiele. Był to przede wszystkim ostatni flagowiec Huawei debiutujący z usługami Google Mobile Services na pokładzie. Poza tym, sprzęt otrzymał wydajny procesor, ładny ekran oraz kompletny zestaw aparatów tylnych, będących w stanie wykonywać fotografie, które mogą się podobać po dziś dzień. Sam jestem posiadaczem tego urządzenia i z przyjemnością przekazuję innym jego użytkownikom informację o tym, że już wkrótce otrzymają dlań ważną aktualizację oprogramowania.Mniej więcej od połowy listopada bieżącego roku trwają testy beta oprogramowania EMUI 12 dla smartfona Huawei P30 Pro. W grudniu zostały one rozszerzone na kolejne kraje, między innymi Niemcy, co oznacza, że producent przygotowuje się coraz intensywniej do udostępnienia jego stabilnej wersji. Ta planowana jest na styczeń 2022 roku. Istotną aktualizację nakładki Huawei otrzymają także smartfony Huawei P30, a także sprzęty z serii Huawei P20, Mate 20 i Mate 10, jednakże nastąpi to nieco później.Pomimo że Huawei P30 Pro w dalszym ciągu bazuje na leciwym już Androidzie 10, to właśnie za pośrednictwem nakładki EMUI otrzymuje funkcje z nowszych wersji systemu. EMUI 12 w przeciwieństwie do EMUI 11 zawiera całą masę opcji z nowego HarmonyOS, będącego odpowiedzią Huawei na Androida.EMUI 12 to przede wszystkim odświeżony wygląd całego systemu. Uaktualniono interfejs aplikacji, ikon i czcionek oraz całkowicie przeprojektowano pasek powiadomień, który jest teraz oddzielony od panelu sterowania. Pojawią się też nowe animacje i możliwość personalizacji czcionek.Dodano też funkcję Device+, która pozwoli w łatwy sposób łączyć się z innymi urządzeniami marki Huawei znajdującymi się w pobliżu, między innymi w celu udostępniania ekranu lub plików. Huawei chwali się też większym bezpieczeństwem wszystkich danych przechowywanych na smartfonie. Dzięki lepszej współpracy między urządzeniami, będzie można używać laptopa do odblokowania smartfona, albo zegarka to weryfikowania tożsamości użytkownika.Źródło: Huaweiblog.de