5 aplikacji na Androida, których nie możesz przegapić [Aplikacje tygodnia #267]

Zapraszamy na kolejną część naszej serii zestawień nowych i ciekawych gier i aplikacji dla Androida.

Storyteller

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 4,49 zł-489,99 zł za element / Android: 5.1 i nowsze

PhotoCut Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 9,99 zł-37,99 zł za element / Android: 4.1 i nowsze

Łatwy w obsłudze edytor zdjęć, który pozwala na szybkie usuwanie tła lub wycinanie wybranych obiektów z fotografii. Wszystko za sprawą wbudowanych narzędzi - do dyspozycji mamy między innymi inteligentne wykrywanie krawędzi, precyzyjne zaznaczanie pędzlem itp.



Nie zabrakło również tradycyjnych funkcji związanych z obróbką zdjęć jak kadrowanie, zmiana kolorystyki czy filtry z gotowymi efektami itd.





PhotoCut - Pobierz Downhill Smash Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 4,59 zł-464,99 zł za element / Android: 8.0 i nowsze

Zwariowana gra akcji. Pędzimy w dół stoku za sterami uzbrojonej kuli, niszczymy wszystkie napotkane przeszkody, likwidujemy przeciwników itp. Sterowanie sprowadza się do przytrzymywania palca na ekranie i obsługi prostych gestów.



Dotarcie do mety daje nam nowe środki, które wykorzystujemy na ulepszenia broni i właściwości jezdnych naszej maszyny. Wszystko to w miłej dla oka, rysunkowej oprawie graficznej.





Downhill Smash - Pobierz Ice League Hockey Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 4,99 zł-24,99 zł za element / Android: 5.1 i nowsze

Tytuł dla miłośników hokeja na lodzie. Gra oferuje dynamiczną zabawę w oprawie graficznej w stylu retro. Mecze możemy rozgrywać w trybie swobodnym lub rozpocząć sezon (ustalanie składu, taktyki, transfery zawodników itp.). Sterowanie nie jest przesadnie skomplikowane i odbywa się za pomocą przycisków wyświetlanych na ekranie.



W zależności od preferencji grę można obsługiwać trzymając smartfon poziomo jak i pionowo.





Ice League Hockey - Pobierz

To już wszystkie nasze cotygodniowe propozycje. Jeżeli znasz nowości, o których powinniśmy napisać - koniecznie daj znać w komentarzu!



Ciekawe narzędzie do syntezy mowy (TTS - text to speech). Do naszej dyspozycji są dwa moduły. Pierwszy to klasyczne odczytywanie wklejonego tekstu. Drugi to tworzenie dialogów (wprowadzamy kwestie i wybieramy cyfrowych lektorów). Aplikacja oferuje rozbudowaną bazę obsługiwanych głosów i języków.Za darmo możemy syntezować 3 tysiące słów dziennie. Jeśli taki limit nie jest dla nas wystarczający, możemy wykupić dodatkowe pakiety.