Moises - AI w służbie muzykom (recenzja)

Ta aplikacja dla muzyków robi wrażenie.





Moises – aplikacja do dzielenia ścieżek muzycznych

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 17,99 zł-179,99 zł za element / Android: 5.0 i nowsze

Sztuczna inteligencja to hasło, które w świecie nowych technologii odmieniane jest obecnie przez wszystkie przypadki. I nie chodzi tu wcale o inteligentne roboty, które mogą stanowić dla nas zagrożenie - z zalet algorytmów opartych o AI możemy korzystać na naszych smartfonach już teraz.Moises to aplikacja muzyczna, która stanowi ciekawy przykład zastosowania tego typu technologii. Mamy tu do czynienia z narzędziem dla muzyków, które umożliwia automatyczne wyodrębnianie ścieżek z utworów. Bez trudu możemy na przykład wyciąć z piosenki wokal i ćwiczyć śpiewanie.Zastosowań jest oczywiście znacznie więcej. Możemy wyodrębnić wybrane instrumenty, zmienić tonację itp. Wystarczy wczytać wybrany plik - aplikacja prześle go do chmury i przetworzy. Następnie możemy za pomocą czytelnych suwaków dowolnie ustalać głośność danej ścieżki. Trzeba przyznać, że robi to spore wrażenie i działa dokładnie. Gotowy projekt możemy wyeksportować i zapisać na urządzeniu.Warto wspomnieć również o dodatkowych narzędziach jak metronom czy wyświetlanie akordów w czasie rzeczywistym. Przydadzą się szczególnie podczas nauki gry na instrumencie.Darmowa wersja ma kilka ograniczeń (np. 5 utworów na miesiąc). Zdjęcie limitów to wydatek niecałych 18 zł miesięcznie.Moises to bardzo ciekawa aplikacja. Dobrze pokazuje realne zastosowanie sztucznej inteligencji. Warto ją przetestować - nie musimy być muzykami.