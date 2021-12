Oficjalna aplikacja Blok Ekipa VIP robi furorę w Polsce

Oficjalna apka popularnego serialu.

Co oferuje Blok Ekipa VIP?

Blok Ekipa to popularny animowany serial komediowy autorstwa Bartosza Walaszka. Dzieło tworzone przez Git Produkcję cieszy się niemałą popularnością, a niektóre odzywki Spejsona, Wojtasa i Walo uzyskały status kultowych, na stałe wchodząc do języka polskiej młodzieży. Blok Ekipa jest emitowana już od 2013 roku, ale dopiero teraz doczekała się własnej aplikacji na urządzenia mobilne z systemem Android. Blok Ekipa VIP okazała się strzałem w dziesiątkę.Blok Ekipa VIP jeszcze będąc w fazie testów beta trafiła do zestawienia 10 najbardziej popularnych aplikacji w Polsce w Google Play, zajmując pierwsze miejsce w kategorii rozrywka. Do tej pory pobrano ją już ponad 31 tysięcy razy. Na co mogą liczyć osoby, które pobiorą ją na swoje smartfony i tablety? Przede wszystkim na możliwość oglądania za jej pośrednictwem odcinków ulubionego serialu. Co ponadto?Aplikacja mobilna stworzona we współpracy ze SPInka Film Studio i PRIME BIT ma "dostarczać inspiracji do wygłupów i pozwolić na chwilę odciąć się od szarej rzeczywistości". Na tę chwilę znajduje się w niej na przykład syntezator mowy z generatorem wideo. Wystarczy wpisać jakąś frazę, by wybrana postać z serialu wypowiedziała ją swoim głosem. Apka ułatwia też tworzenie memów i gifów. Już wkrótce w Blok Ekipa VIP znajdą się też premierowe odcinki i zawartość VIP.Twórcy aplikacji planują w przyszłości wprowadzić opłaty za korzystanie z narzędzia, w zamian oferując benefity pokroju na przykład wcześniejszego o 24 godziny dostępu do odcinków Blok Ekipy i premierowych seriali.Aplikację Blok Ekipa VIP pobierzesz, klikając na poniższy odnośnik.Źródło: inf. prasowa