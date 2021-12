Macie grafikę Nvidii? Właśnie otrzymaliście nowe sterowniki GeForce 497.29 WHQL

Najnowsza wersja sterowników Nvidii legitymuje się numerem 497.29 / Foto: własne

Najnowsze drivery Nvidia GeForce 497.29 WHQL dla grafik serii co najmniej GTX 700 i GTX 800

Do listy grubo ponad 1000 tytułów wspierających funkcję GeForce Experience Optimal Settings (polega na jak najlepszym automatycznym dostawaniu ustawień grafiki) dodano 10 pozycji. Są to: Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition (czyli w zasadzie odświeżone Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City i Grand Theft Auto: San Andreas), Chorus, Wartales, World of Warcraft: Shadowlands, EVE Online, The Elder Scrolls Online, Horizon Zero Dawn: Complete Edition oraz Thunder Tier One. Poza tym wprowadzono poprawki różnych błędów czy pełną obsługę nowej grafiki Nvidia GeForce RTX 2060 12GB.Najnowsze sterowniki Nvidia GeForce 497.29 WHQL pobierzecie z naszej bazy. Obsługują wszystkie stacjonarne i mobilne karty graficzne z serii RTX 3000, RTX 2000, GTX 1600, GTX/GT 1000, GTX/MX (mobilne) 900. Dodatkowo wybrane stacjonarne GTX 700, Titan oraz mobilne MX100, MX200, MX300, MX400 i wybrane mobilne 800. Starsze serie nie zostały już uwzględnione. Pełną listę zmian możecie znaleźć w pliku PDF NvidiiŹródło i foto: Nvidia / własne