Wiemy, które smartfony dostaną MIUI 13 jako pierwsze

Xiaomi ciągle nie ujawniło daty prezentacji MIUI 13, chociaż w internecie co chwile pojawiają się różne domysły na ten temat. Najbardziej wiarygodnym źródłem wydaje się być profil dyrektora generalnego Xiaomi na chińskim portalu społecznościowym Weibo, gdzie pojawił się post sugerujący, że oprogramowanie może zostać udostępnione jeszcze przed końcem roku Powyższa informacja została uzupełniona przez inną zapowiedź - premiery flagowca Xiaomi 12, który będzie najpewniej pracował pod kontrolą MIUI 13 od nowości. Urządzenie ma zostać przedstawione 28 grudnia 2021 roku. Potwierdzać wysokie prawdopodobieństwo premiery w tym dniu wydają się doniesienia o testach, które są podobno od miesiąca przeprowadzane przez producenta.Źródło: Gizmochina / fot. tyt. Gizmochina

Xiaomi testuje cierpliwość użytkowników - nowa nakładka systemowa jest zapowiadana już od kilku miesięcy, jednak dotychczas, jedyne co zobaczyliśmy to nieoficjalne przecieki. Wciąż nie znamy jeszcze ostatecznej daty premiery ani oficjalnej listy zmian i nowości, które producent zamierza wprowadzić. Wiele jednak wskazuje na to, że deweloperzy Xiaomi robią wszystko, aby udostępnić MIUI 13 możliwie najszybciej, a proces dystrybucji ruszy lada moment.W sieci właśnie pojawił się przeciek, który ujawnia początkową kolejność dystrybucji, a dokładniej pierwszą partię urządzeń, które mają otrzymać update. Nie jest żadnym zaskoczeniem, że w pierwszej transzy znajdą się flagowce: Xiaomi 11 i 11 Ultra, a także Redmi K40 Pro i Redmi K40 Pro+. Nieco zaskakuje jednak fakt, że załapie się do niej także model Mi 11 Youth Edition, który jest przecież stosunkowo niedrogim smartfonem ze średniej półki. Co ciekawe, to odpowiednik europejskiego Mi 11 Lite, a więc może okazać się, że właściciele również tego telefonu znajdą się w elitarnym gronie pierwszych użytkowników MIUI 13.Pełna lista urządzeń, które mają być zaktualizowane do MIUI znajduje się tutaj Nowe funkcje MIUI 13 zostały opisane tutaj