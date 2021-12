Mapy Google testują funkcję na wzór przeglądarkowych kart

Funkcja, która ułatwi planowanie podróży.

Mapy Google i planowanie podróży

Mapy Google – kolejny przydatny element interfejsu

Zapewne najczęściej korzystasz z Map Google na smartfonie. Niemniej, planowanie podróży jest zdecydowanie wygodniejsze w webowej wersji usługi, na komputerze. Na desktopie nie dość, że możemy zobaczyć większy obszar mapy, to mamy dostęp do czytelniejszego interfejsu. Szczególnie doceniam boczny panel wyświetlający szczegółowe informacje o zaznaczonym w danym momencie obiekcie.Jak właśnie się okazało, Google testuje funkcję, która sprawi, że interfejs webowych Map Google stanie się jeszcze bardziej użyteczny. Funkcja ta pozwoli przypinać interesujące Cię miejsca do nowego paska u dołu ekranu.Wyszukiwanie w webowych Mapach Google interesujących miejsc jest naprawdę proste. Można skorzystać w tym celu albo z wbudowanej wyszukiwarki usługi, albo z dedykowanych banerów widocznych u góry okna przeglądarki. Na przykład, kliknięcie w baner „Hotele” spowoduje wyróżnienie na mapie okolicznych hoteli wraz z cenami ich noclegów i dodatkowe stworzenie ich listy po lewej stronie ekranu.Wyszukiwanie hoteli, restauracji, stacji paliw czy miejsc do zwiedzania za pośrednictwem Map Google rzecz jasna może stać się irytujące – szczególnie wtedy, gdy mamy do zaliczenia więcej niż jeden cel podróży. Cóż, nic nie stoi na przeszkodzie ku temu, żeby w przeglądarce internetowej otworzyć kilka różnych kart z Mapami, z których każda będzie skupiać się na innym obiekcie, który Cię interesuje. Nowa funkcja testowana przez Google sprawi jednak, że nie będzie to konieczne.Na czym ta nowa funkcja polega? Otóż, za jej sprawą częścią bocznego panelu zawierającego szczegóły na temat miejsca, w które użytkownik kliknął – na przykład hotelu czy restauracji – stał się specjalny przycisk o treści „Dock to bottom” (ang. Przypnij na dole). Kliknięcie w ten przycisk powoduje wysunięcie się na dole ekranu specjalnego paska, do którego interesujące użytkownika miejsce zostało przypięte w postaci karty przypominającej kartę przeglądarki.Do wspomnianego paska można przypiąć wiele różnych obiektów, choć nie wiadomo, czy Google wprowadziło w tej kwestii jakiś limit. Pasek ten pozwala szybko przeskakiwać między różnymi miejscami na mapie, znacznie ułatwiając planowanie wakacyjnych i innych wyjazdów. Co istotne, każdy kafelek znajdujący się na pasku wyświetla nazwę przypiętego miejsca i informuje, jakiej kategorii obiektów dotyczy.