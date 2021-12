Gdzie znaleźć ulubione aplikacje na smartfon Huawei nova 9?

AppGallery to bogactwo wszelakich aplikacji

Jak instalować aplikacje na Huawei nova 9 i gdzie ich szukać?

Pod koniec października bieżącego roku na polski rynku zadebiutował długo wyczekiwany smartfon Huawei nova 9 wyróżniający się wszechstronnym aparatem fotograficznym 50 MP Ultra Vision, szybkim ładowaniem oraz ultrasmukłą i lekką konstrukcją.To kolejne już urządzenie Huawei obok smartfonów z serii P40, Mate 40 i Mate 30, a także modeli Y6p, Y5p i P smart 2021, oparte o Huawei Mobile Services i korzystające z zasobów sklepu z aplikacjami AppGallery.Intensywne prace Huawei nad własnym ekosystemem i współpraca z twórcami aplikacji sprawiły, że urządzenia z HMS nie odstają dziś od konkurencji, a użytkownicy często mogą liczyć na specjalne benefity i promocje, które ciężko znaleźć na innych platformach.Gdzie szukać aplikacji na Huawei nova 9 i jak je instalować? Podpowiadamy.Podstawowym i bezpiecznym narzędziem do pobierania aplikacji na smartfonach Huawei jest oczywiście sklep AppGallery. Bez wątpienia, każdy znajdzie tutaj swoje ulubione apki, a dodatkowym atutem jest przyjazny interfejs oraz wygodny dostęp do ważnych funkcji.Przeglądając zasoby AppGallery szybko przekonałem się, że bez trudu można tutaj znaleźć znane aplikacje pomocne w pracy, zakupach, rozrywce czy transporcie.Nie brakuje szeregu sklepów internetowych, jak Allegro, CCC, Answear, Empik, x-kom, ceneo czy SMYK. Udane zakupy internetowe wiążą się zazwyczaj z dostawą, a tutaj z pomocą przychodzi inPost Mobile. Są też pozycje związane z transportem i podróżami, jak Bolt, AutoMapa, autorskie i użyteczne mapy Petal, Yanosik, iTaxi, moBILET, Booking, itd.Aby korzystanie z Huawei nova 9 i innych smartfonów z HMS producent zadbał też o niezbędne aplikacje związane z finansami, szczególnie doceniam obecność Revolut, Curve oraz popularnych w Polsce banków, jak IKO, mBank, Bank Millenium, Alior Mobile, CA24 Mobile, PeoPay, itd.Jak sami widzicie, decydując się na zakup Huawei nova 9, nie trzeba rezygnować z ulubionych aplikacji, a ich instalacja jest przystępna i co najważniejsze bezpieczna.Użytkownicy poszukujący ciekawych apek mogą skorzystać też ze specjalnego serwisu AppsOnHMS. To wygodna biblioteka online dla aplikacji na urządzeniach HUAWEI.Nie wiesz, jak znaleźć i zainstalować ulubioną aplikację, po prostu przejdź na witrynę AppsOnHMS i wpisz jej nazwę w wyszukiwarce.Producent rekomenduje różnorodne metody pobierania, instalowania i korzystania z aplikacji. Otrzymujemy zatem wygodny dostęp do omówionego już sklepu AppGallery, a dodatkowo możemy korzystać z zasobów Petal Search, serwisów z plikami APK, jak APKPure oraz narzędzi typu GSpace.