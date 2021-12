Steam ułatwi przeglądanie sekcji w cyfrowym sklepie. To świetna wiadomość

Liczne poprawki interfejsu i nie tylko.

Steam planuje ulepszyć przeglądanie sklepu

Źródło: Steam

Źródło: Steam

Steam ogłosił rozpoczęcie testów odświeżonych sekcji w swoim cyfrowym sklepie. We wielu miejscach postanowiono nieco poprawić interfejs tak, by odkrywanie niszowych miejsc i produkcji było jeszcze łatwiejsze, intuicyjniejsze oraz przyjemniejsze. Co dokładnie się zmieni?Laboratoria Steam to miejsce, gdzie prowadzone są testy przeróżnych funkcji. Dostęp do nich mają zainteresowani użytkownicy, którzy mogą potem wyrazić swoją opinię na temat nowości. Nie wszystkie opcje trafiają potem do stabilnej wersji platformy – gdyby tak było, to trudno by było nazwać tę sekcję laboratoriami.Wczoraj zadebiutował eksperyment 013 , gdzie przede wszystkim odświeżono „centra sklepu” tak, by zawierały jeszcze skuteczniejsze narzędzia do przeglądania, filtrowania i odkrywania każdej kategorii. Największą nowością jest tzw.pojawiająca się na samej górze głównej strony sklepu.Zawiera onwybierane na podstawie tego, w co graliśmy my lub nasi znajomi. Poza tym sekcja ta wzbogacona została o więcej danych o konkretnej produkcji (m.in. tagi, data wydania czy ocena produkty). Nie zabraknie również dużego „mikrozwiastunu” tytułu.Ważną nowością wydaje się także. Jak możemy wyczytać z oficjalnego oświadczenia: „w obrębie każdego centrum znajdziecie sekcję zawierającą wydarzenia w grze, niedawne aktualizacje i posty z aktualnościami od producentów gier, w które gracie, macie na listach życzeń lub które są wam polecane”.Użytkownicy muszą przygotować się także naopartych na tagach. Dzięki temu jeszcze skuteczniej polecane mają być gry, które mają szansę na przypadnięcie nam do gustu. W sklepie częściej uświadczymy także informacji o grach dodanych do list życzeń.Wprowadzono również. Konsumenci otrzymali w eksperymencie opcję wyszukiwania według „popularnych nowości, bestsellerów, najlepiej ocenianych lub wartości zniżki, funkcji, tagów lub swoich własnych preferencji zakupowych”.Wszystkie wyżej wymienione nowości są na razie dostępne wyłącznie w ramach eksperymentu 013 i niewykluczone, że w przyszłości trafią do stabilnego wydania platformy Steam. Nie jest to jednak w stu procentach pewne.Źródło i foto: Steam