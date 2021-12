Dokumenty Google ze zmianą, którą pokochają (prawie) wszyscy

Ważna nowość.

Dokumenty Google z drobną, lecz ważną nowością

We loved the em dash so much we added a default autocorrect for it https://t.co/93Qjf7Onaa — Google Docs (@googledocs) December 16, 2021

Dokumenty Google wzbogaciły się właśnie o ułatwione wstawianie kilku znaków typograficznych, co powinno spodobać się osobom dbającym o poprawną interpunkcję. Mowa tu o ulepszonym procesie tworzenia pauzy oraz półpauzy – teraz nie będzie to już aż takie skomplikowane.Edytory tekstowe powinny być skrajnie intuicyjne i raczej uprzyjemniać pisanie, aniżeli powodować chęć wyrwania sobie włosów z głowy. W sporej części przypadków tak oczywiście jest, lecz zdarzają się miejsca, gdzie wskazane by były pewne poprawki w kwestii prostoty użytkowania usługi. Tak się składa, że jedna z nich właśnie zadebiutowała w Dokumentach Google.Na oficjalnym Twitterze. Do promocji nowej „funkcji” posłużono się klipem Alexis Gay – popularnej influencerki i komediantki – która w charakterystyczny dla siebie sposób wypowiada się o irytującej interpunkcji.