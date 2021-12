YouTube testuje nowy interfejs w aplikacji na Androidzie

Czas na zmiany w widoku kanału.

Raz na jakiś czas mobilna wersja YouTube przechodzi drobne zmiany, czy to w kwestii sekcji komentarzy, czy funkcji odtwarzacza i nie tylko. Niemniej, pewne jego elementy wyglądają tak samo już od dawna. Jeden z takich elementów wkrótce otrzyma jednak nowy interfejs. Ten już jest testowany, a mowa o interfejsie w widoku kanału.Nowy widok kanału testowany jest w aplikacji YouTube przeznaczonej na urządzenia z systemem Android. Jak bardzo ten różni się od obecnego widoku?Po pierwsze, Google postanowiło przenieść zdjęcie profilowe kanału, jego nazwę oraz przycisk „Subskrybuj” i informacje o liczbie subskrybentów na środek ekranu. Wcześniej elementy te znajdowały się po lewej stronie wyświetlacza. Teraz dodatkowo umieszczono wśród nich także ikonę dzwonka pozwalającą na włączenie powiadomień o nowych filmach z kanału, a także liczbę filmów, które przeglądany kanał dotychczas opublikował. Na tym nie koniec zmian.

Widok strony kanału w aplikacji YouTube na Androidzie – przed (po lewej) i po (po prawej). | Źródło: Android Police

Zmiany, na które większość musi poczekać

Nowy interfejs nieco bardziej wysuwa na przód funkcję „Wesprzyj”, która aktywuje płatną subskrypcję wybranego kanału. Ta otrzymała bowiem własny baner, także wyśrodkowany na ekranie.Co istotne, nowy widok kanału wciąż pozwala zobaczyć, jakie filmy w ostatnim czasie dany kanał opublikował. Za sprawą zmian same informacje o kanale zajmują więcej przestrzeni, ale jako że miniaturka ostatniego filmu nie jest już powiększona, wciąż możemy dostrzec tam nawet trzy materiały wideo.Wygląda na to, że Google póki co udostępniło odmieniony interfejs tylko nielicznym użytkownikom YouTube. W ten sposób firma pragnie sprawdzić, jak te wybrane osoby zareagują na zmiany. Jeśli zmiany przyjmą się dobrze, prędzej czy później wszyscy ujrzą nowy widok kanału w aplikacji mobilnej.Rzecz jasna, aplikację YouTube możesz pobrać za pośrednictwem naszej bazy z oprogramowaniem.Źródło: Android Police , fot. tyt. Canva