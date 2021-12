5 aplikacji na Androida, których nie możesz przegapić [Aplikacje tygodnia #266]

Zapraszamy na kolejną część naszej serii zestawień nowych i ciekawych gier i aplikacji dla Androida.

Niewielkie narzędzie ułatwiające obsługę smartfona za pomocą gestów. Za jego pomocą możemy rysować na ekranie dowolne kształty i przypisać im konkretną akcję do wykonania (połączenie ze wskazaną osobą, otwarcie aplikacji, wyłączenie Bluetooth itp.).Ustawienia aplikacji możemy dopasować do własnych preferencji - na przykład dostęp do panelu rysowania gestów za pomocą pływającej ikony czy czułość rozpoznawania gestów.

AnyTracker

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 28,99 zł za element / Android: 6.0 i nowsze

Ciekawa aplikacja do monitorowania informacji. Umożliwia określenie liczb lub tekstu, który chcemy śledzić - może to być na przykład cena produktu w sklepie internetowym, liczba wyświetleń filmu w serwisie streamingowym czy aktualny kurs akcji wskazanej spółki. Wbudowany kreator ułatwia dodawanie nowych znaczników do monitorowania.Nielimitowany dostęp do wszystkich funkcji wymaga wykupienia wersji premium.