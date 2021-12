Sniper Champions - wciągające pojedynki strzeleckie (recenzja gry)

Strzelanie do tarczy nie musi być nudne.





Sniper Champions – trójwymiarowa gra strzelecka

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 4,99 zł-479,99 zł za element / Android: 5.0 i nowsze

Dodanie elementu rywalizacji z innymi graczami sprawia, że nawet bardzo proste czy niezbyt emocjonujące gry nabierają zupełnie nowego charakteru. Szachy, bilard, strategia ekonomiczna - przykładów znajdziemy całkiem sporo.Sniper Champions to kolejny przedstawiciel opisanej grupy. Tematem gry jest strzelanie do tarczy. Dynamiczna oprawa 3D i pojedynki online sprawiają, że to naprawdę udany i wciągający tytuł.Mechanika gry nie jest przesadnie skomplikowana. Przytrzymujemy palec na ekranie, celujemy i puszczamy, by oddać strzał. Oczywiście proces celowania nie jest banalny - warunki, odległość i presja czasu sprawiają, że regularne trafianie w sam środek tarczy wymaga wprawy i precyzji. Sprawia to jednak, że wygrane pojedynki dają sporo satysfakcji.W miarę rozwoju odblokowujemy nową broń, nowe lokalizacje i nowe tryby gry (na przykład wyzwania strzeleckie z ruchomymi tarczami). Nie zabrakło również możliwości personalizacji wyglądu pocisków, animacji po trafieniu w dziesiątkę itp.Minusy? Głównym zarzutem w stosunku do twórców jest zbyt agresywny system mikropłatności. Możemy co prawda zupełnie za darmo grać i piąć się w rankingu, ale jesteśmy nieustannie bombardowani ofertami specjalnymi, koniecznością czekania na otwarcie skrzynek itp. Nie wspominając o często absurdalnych cenach pakietów dodatkowych.Sniper Champions to udana i wciągająca gra. Pojedynki strzeleckie online potrafią wyzwolić sporo adrenaliny. Gdyby twórcy mniej agresywnie podeszli do zarabiania pieniędzy, byłoby idealnie.