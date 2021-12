TikTok z całym szeregiem nowości, które pomogą Ci tworzyć lepsze filmy

Nowe efekty i nie tylko.

TikTok w HD

Gify w tle i nie tylko

TikTok coraz bardziej przybiera na popularności. Nic więc dziwnego, że twórcy starają się go nieustannie rozwijać. Ostatnio zapowiedziano, że w platformie zmian doczeka się algorytm wyświetlający rekomendowane materiały w sekcji Dla Ciebie, a teraz deweloperzy z ByteDance przedstawili nowe funkcje, których niebawem doczeka się edytor filmów TikToka. Mowa o funkcjach, które sprawią, że Twoje materiały będą wyglądać (i pewnie brzmieć) jeszcze lepiej.Właściwie omawiane nowe funkcje są już stopniowo wdrażane. Od teraz użytkownicy w wybranych krajach mogą umieszczać na TikToku filmy o wyższej rozdzielczości – 1080p. Sprawdź, czy dotyczy to Ciebie – najpierw nagraj film, a przed samą jego publikacją tapnij w napis „Więcej opcji”. Właśnie tam powinno być widoczne ustawienie umożliwiające publikację materiału w HD.W dotarciu do omawianych ustawień pomoże Ci poniższa instrukcja:Kolejną nowością na TikToku są gify z platformy GIPHY, które mogą zastąpić znajdujące się za Tobą tło w materiale wideo. Jest to dodatek do funkcji Zielonego ekranu, którą znajdziesz wśród licznych efektów udostępnianych przez aplikację.