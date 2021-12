Najpopularniejsze i najciekawsze wtyczki do Firefoxa w 2021 roku

Sprawdź je.

Najbardziej innowacyjne rozszerzenia 2021 roku

Tab Stash – rozszerzenie zapisujące błyskawicznie wszystkie otwarte karty w postaci zakładek

– rozszerzenie zapisujące błyskawicznie wszystkie otwarte karty w postaci zakładek Stylebot - add-on zmieniający wygląd stron, które często odwiedzacie, a których design Was denerwuje

- add-on zmieniający wygląd stron, które często odwiedzacie, a których design Was denerwuje Sidebery - wtyczka pozwalająca organizować karty w wygodnym widoku drzewa oraz ułatwiająca ich organizowanie

- wtyczka pozwalająca organizować karty w wygodnym widoku drzewa oraz ułatwiająca ich organizowanie automaticDark - dodatek zmieniający wygląd przeglądarki na ciemny, zależnie od pory dnia

Źródło: MozillaMozilla poinformowała, że witrynę addons.mozilla.org odwiedzono w 2021 roku ok. 133 milionów razy. Najchętniej odwiedzali ją obywatele Chin, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Francji i Rosji. Firma donosi, że aż 60% Rosjan zainstalowało w swojej przeglądarce co najmniej jedno rozszerzenie. To absolutny rekord.Źródło: MozillaZastanawiam się, czy dla kogoś stanowił będzie zaskoczenie fakt, iż najpopularniejszymi rozszerzeniami dla Firefoxa w 2021 roku okazały się blokery reklam. Internauci nie lubią reklam i nierzadko trudno im się dziwić. Prym wiódł Adblock Plus, z którego korzystało średnio 6 134 231 użytkowników dziennie, ale tuż za nim uplasował się uBlock Origin z dzienną liczbą aż 5 011 974 użytkowników. Według prognoz uBlock Origin w przyszłym roku może przegonić popularnością swojego jedynego poważnego rywala.Mozilla wskazała cztery najbardziej innowacyjne zdaniem jej przedstawicieli rozszerzenia dla Firefoxa. Na liście znalazły się:Źródło: Mozilla