Google Chrome z nowościami. Jednej z nich panicznie boją się sklepy

I nie jest to porównywanie cen.

Google przygotowało naprawdę piękną niespodziankę na święta dla wszystkich konsumentów. Jak bowiem inaczej określić zintegrowanie z nią aż trzech rozwiązań, mających na celu ułatwienie zakupów w sieci? Jedna z nich ułatwi szybkie porównanie cen produktów, przez co konsumenci rzadziej będą przepłacać. Są też złe wieści. Funkcja będzie dostępna pierwonie jedynie w Stanach Zjednoczonych.Po pierwsze: wygodne śledzenie cen. Od tego tygodnia przeglądarka Chrome na Androida w USA będzie pokazywać aktualną cenę produktu z poziomu siatki otwartych kart. Przykład od Google pokazuje, jak funkcja działa w witrynie sklepowej Google, ale prawdopodobnie będzie działać również w innych dużych sklepach, takich jak Amazon i Best Buy. Co ważne, ikona pokazuje pierwotną cenę obok rabatu, dzięki czemu da się wygodnie monitorować wszystkie potencjalne pomysły na prezenty w jednym widoku.

Źródło: GooglePozostając przy Chrome na Androida, od teraz konsumenci będą mogli w jednym momencie robić zakupy w świecie realnym i wirtualnym. Wystarczy dotknąć ikony Obiektyw Google na pasku adresu przeglądarki Chrome, aby otworzyć aparat i zrobić ujęcie rozważanego przedmiotu. W ten sposób szybko wyświetlone zostaną jego ceny online danego produktu, co potencjalnie może pomóc zaoszczędzić parę złotych - czy raczej na tę chwilę: parę dolarów. Sklepy stacjonarne na ogół mają wyższe ceny, więc z pewnością nie spodoba się co poniektórym sprzedawcom.Wreszcie, Chrome dla systemów Windows Mac OS w Stanach Zjednoczonych otrzyma kartę "Twoje koszyki" na każdej stronie nowej karty, która przeniesie użytkownika z powrotem do dowolnej witryny, w której robił wcześniej zakupy. Jeśli często robisz zakupy na różnych witrynach i zapominasz na jakich znajdujesz najciekawsze oferty, ta nowość to coś dla Ciebie. Ponadto niektórzy sprzedawcy współpracujący z Google mają oferować dodatkowe rabaty za powrót na ich stronę internetową za pomocą tej karty.Źródło: Google