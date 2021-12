Irytujący błąd w Android Auto utrudnia słuchanie muzyki

Niektórzy węszą spisek.

Problemy z muzyką w Android Auto

"Nie chcę korzystać z YouTube Music i nie mam jej nawet zainstalowanej w telefonie. Cała moja muzyka jest przechowywana lokalnie na moim telefonie"

Przyczyna usterek jest z pewnością trywialna

Android Auto to usługa ubóstwiana przez kierowców. Dzięki niej na ekranie systemu multimedialnego samochodu można uruchamiać wybrane aplikacje ze smartfonu, drogą przewodową lub bezprzewodową - w przypadku niektórych urządzeń. Najpopularniejszą apką wśród kierowców są oczywiście Mapy Google, ale nie ustępują im wcale narzędzia do słuchania muzyki, takie jak YouTube Music oraz Spotify. Niestety, to właśnie jednej z nich dotyczą ostatnie problemy.Nie jest wielką tajemnicą to, że Google od momentu wycofania się z świadczenia usługi Google Play Music stara się przekonać użytkowników do korzystania z YouTube Music. I robi to nierzadko w sposób dość nachalny. Usterka wykryta niedawno przez użytkowników Android Auto i zgłoszona na forach Google powoduje, że YouTube Music regularnie powraca jako domyślna aplikacja do odtwarzania muzyki w samochodzie. Przypadek? Niektórzy mają wątpliwości, choć błąd nie wydaje się celowym działaniem.Gdy użytkownicy ręcznie konfigurują inną aplikację jako domyślny odtwarzacz muzyczny w Asystencie Google, oprogramowanie błyskawicznie przywraca YouTube Music. Taki stan rzeczy znacząco utrudnia słuchanie muzyki w samochodzie z Android Auto. Jak zapewne się domyślacie, YouTube Music cyklicznie przerywa odtwarzanie muzyki reklamami dotyczącej płatnej subskrypcji.Jeśli ktoś nie ma YouTube Music na smartfonie, ma problem.- pisze któryś z rozgoryczonych internautów.Najprawdopodobniej zamieszanie wynika ze sposobu, w jaki Asystent Google obsługuje domyślne ustawienia odtwarzacza muzyki dla Androida Auto. Google nie skomentowało sprawy, jednakże aktualizacja wydaje się kwestią czasu. Cierpliwości.Źródło: autoevolution