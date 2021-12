Revolut trafia do AppGallery. Smartfony Huawei z coraz większą ilością aplikacji

Aplikacja zintegrowana z Huawei Mobile Services

Revolut, jedna z najpopularniejszych na świecie aplikacji do zarządzania finansami, została zintegrowana z Huawei Mobile Services i udostępniona użytkownikom AppGallery w 26 krajach Europy, w tym w Polsce. Z tej okazji, osoby, które pobiorą aplikację z autorskiego sklepu Huawei, otrzymają dwumiesięczny, bezpłatny dostęp do subskrypcji Premium. Revolut jest jedną z największych firm w branży fintech na świecie. Od 2015 roku z usług firmy korzysta ponad 16 milionów użytkowników detalicznych i ponad pół miliona firm w 35 krajach. Dzięki intuicyjnej platformie, Revolut daje użytkownikom i firmom łatwy dostęp do usług finansowych – do kart, przekazów pieniężnych i kont wielowalutowych. Revolut to również usługi wychodzące poza sferę finansową, jak na przykład Revolut Stays – platforma ułatwiająca rezerwację miejsc noclegowych na całym świecie i oferująca użytkownikom nawet 10% zwrotu kosztów.Aplikacja Revolut została zintegrowana z Huawei Mobile Services i udostępniona użytkownikom AppGallery. Dzięki integracji, z aplikacji Revolut mogą korzystać użytkownicy smartfonów Huawei z HMS, czyli najnowszego smartfona Huawei nova 9 , smartfonów z serii P40, Mate 40 i Mate 30, a także modeli Y6p, Y5p i P smart 2021.Jak widać, Huawei konsekwentnie buduje bazę przydatnych aplikacji po tym, jak firma została odcięta od usług Google. Warto przypomnieć, że w październiku tego roku ruszyły płatności zbliżeniowe BLIK na telefonach Huawei z HMS Źródło: Huawei