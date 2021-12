Własna działalność - przydatne rozwiązania na 2022 rok

Faktura Small Business

Brak limitu ilości faktur i prosta obsługa

Faktury w kilka sekund!

Praca na wielu stanowiskach

Zgodność z obowiązującymi przepisami

Kontrola wyników sprzedaży

Czy fakturowanie można połączyć z magazynowaniem?

Bezpieczeństwo faktur w programie

Dobrze przygotowane oprogramowania nie ogranicza użytkownika w ilości generowanych miesięcznie dokumentów. Wybór programów do fakturowania od Mega-Tech to gwarancja wystawiania faktur bez ograniczeń. Producent przygotował interfejs programów bardzo przejrzyście, dzięki czemu nawet w tysiącach wystawianych miesięcznie faktur zachowany jest porządek. Przydatną funkcjonalnością, która pozwala uporządkować dokumentację firmową jest chociażby możliwość nadawania poszczególnym dokumentom znaczników, które można dowolnie opisać. Korzystający z programu może również stworzyć przydatne kartoteki towarów, usług i klientów, co pozwoli mu w przyszłości na szybsze wygenerowania potrzebnej dokumentacji. Takie rozwiązania pozwalają właściwie przyporządkować i posegregować dokumenty, gdy zajdzie taka potrzeba.Czy wystawianie faktur może trwać kilka sekund? Korzystanie z intuicyjnego programu do fakturowania to gwarancja generowania dokumentów szybko i bezproblemowo. Jak podaje producent Faktura Small Business i Faktura Small Business Handel na wystawianie faktury potrzebne jest tylko 10 sek. Jak to możliwe? Oba oprogramowania pozwalają szybko pobierać dane kontrahenta do faktury z bazy CEiDG wpisując jedynie numer NIP firmy. Klientów można również szybko wczytywać z kartoteki, podobnie jak poszczególne towary i usługi. Z opcji przyśpieszających fakturowanie jest także automatyczne pobieranie kursu waluty z NBP, co umożliwia generowanie faktur w różnych walutach. Przygotowane dokumenty można seryjnie wydrukować, czy wysłać cyklicznie do kontrahentów e-mailem. Istnieje również opcja eksportu pliku do znanych programów księgowych.Zarządzanie firmą często wiąże się z pracą na wielu stanowiskach. Program do generowania faktur powinien być dostępny dla wszystkich pracowników. Jest to istotne, gdyż osoby odpowiedzialne za generowanie dokumentów chcąc uniknąć duplikacji klientów, towarów czy faktur powinny mieć dostęp do wspólnej bazy danych. Potrzeba jest wówczas wersja sieciowa, która pozwoli na taką pracę. Programy od Mega-Tech można podłączyć do wspólnej bazy, dzięki czemu fakturowanie jest prostsze. Producent przygotował także rozwiązania dla kierownictwa, które chciałoby ograniczyć uprawnienia do niektórych zakładek.Zmienność przepisów prawnych jest bardzo duża, dlatego tak ważne jest bieżące dostosowanie oprogramowań do obowiązujących regulacji. Fakturowanie 2022 to nie tylko przygotowanie dokumentu sprzedaży opatrzonego podstawowymi informacjami o kontrahencie, sposobie płatności i przeprowadzanej transakcji. Przedsiębiorcy zobligowani są do generowania plików JPK, oznaczania procedur, dodawania kodów GTU, wystawiania faktur na podstawie paragonów z numerem NIP firmy czy wystawiania faktur w oparciu o mechanizm podzielonej płatności, czyli tzw. Split Payment. Mega-Tech dostarcza te i inne rozwiązania, które pozwalają przedsiębiorcy fakturować zgodnie z przepisami.Faktura Small BusinessGłównym celem prowadzenia firmy jest generowanie jak największych korzyści w postaci wypracowanego zysku. Ilość dokumentów i przeprowadzanych transakcji nie świadczy o rentowności prowadzonego biznesu. Istotne jest przeanalizowanie poszczególnych pozycji, aby szczegółowo ocenić, czy współpraca jest korzystna i nie przynosi firmie strat. Mega-Tech dostarcza w swoich programach przydatne zestawienia i analizy takie jak chociażby: ewidencje sprzedaży, zakupów (program FSBH), analizy zysków ze sprzedanych towarów i usług czy raporty nieuregulowanych należności i zobowiązań klientów.Posiadając zaplecze magazynowe ważne jest, żeby program do generowania faktur pozwalał kontrolować jednocześnie stany magazynowe. Faktura Small Business Handel to program rozbudowany o moduł magazynowy, dzięki któremu przedsiębiorca z łatwością wprowadzi towary na magazyn i wystawi niezbędne dokumenty. Oprogramowania posiada ciekową opcję kompletacji towarów. To możliwość tworzenia kompletu z kilku produktów tak by na fakturze widoczna była tylko jedna pozycja, natomiast w magazynie zostały rozliczone wszystkie towary tworzące ten komplet. FSBH można połączyć również ze sklepem internetowym Shoper, co pozwoli pobierać z niego zamówienia wprost do programu.Bezpieczne przechowywanie dokumentacji firmowej to istotny aspekt, na którym powinno zależeć każdemu przedsiębiorcy. Korzystanie z programów FSB i FSBH jest w pełni bezpieczne. Użytkownicy oprogramowań mają dostęp do uruchomienia opcji eArchiwum (zdalnej kopii bezpieczeństwa). Jest to ważna czynność, gdyż pozwala zabezpieczyć dane przed potencjalną utratą. Posiadanie kopii bezpieczeństwa umożliwia szybki powrót do wprowadzanych informacji. Przedsiębiorca może czuć się więc bezpiecznie, gdyż jego dane są właściwie chronione.Wystawianie faktur jest proste, jeżeli producent dostarcza funkcjonalne rozwiązania. Programy Mega-Tech zyskały szerokie grono zadowolonych użytkowników. Przydatnych opcji jest naprawdę dużo, dlatego zachęcamy do przetestowania darmowej wersji programów dostępnej na stronie https://www.mega-tech.com.pl/faktura-small-business/ i sprawdzenia ich wszystkich w swojej firmie.