Grudniowe aktualizacje Windows 11 i Windows 10 zostały wydane

Stało się.

Aktualizacja grudniowa Windows 10 KB5008212

KB5008230 (Build 10240.19145) dla Windows 10 1507

KB5008207 (Build 14393.4825) dla Windows 10 1607

KB5008218 (Build 17763.2366) dla Windows 10 1809

KB5008206 (Build 18363.1977) dla Windows 10 1909

KB5008212 (Build 19041.1415, 19042.1415, 19043.1415 i 19044.1415) dla dla Windows 10 2004, 20H2, 21H1 i21H2.

Za sobą mamy drugi wtorek miesiąca. Zaawansowani lub po prostu świadomi użytkownicy systemów Windows 10 i Windows 11 wiedzą doskonale, co to oznacza. To właśnie w drugi wtorek miesiąca wydawane są co miesiąc aktualizacje, w ramach tak zwanego cyklu Patch Tuesday. Poprawki przynoszą całą masę zmian, jednakże są to nowości przede wszystkim niewidoczne. Jeśli nie zostały zainstalowane automatycznie, znajdziecie je w obrębie Windows Update.Według oficjalnych informacji o wydaniu aktualizacja systemu Windows 10 z grudnia 2021 usuwa co najmniej sześć luk zero-day. Firma Microsoft potwierdziła, że rozwiązano łącznie 67 problemów związanych z bezpieczeństwem (7 krytycznych), w tym lukę w Instalatorze Windows, który był wykorzystywany do dystrybucji złośliwego oprogramowania.Aktualizacja Windows 10 powinna także rozwiązać problemy z procesem o nazwie SearchFilterHost.exe. Naprawiono przy okazji błąd, powodujący problemy z indeksem wyszukiwania systemu Windows, przez który system operacyjny nie jest w stanie obsłużyć bazy danych wyszukiwania dla danego użytkownika. Nowy patch to również kolejne usprawnienia dla Windows Subsystem for Linux (WSL).Aktualizacje grudniowe Windows 10 mają różne nazwy, zależnie od wersji systemu Windows 10, któremu są dedykowane:Przy okazji, zakończono wsparcie dla Windows 10 2004. Użytkownicy systemu Windows 10 w wersji 2004 są zmuszani do uaktualnienia go do nowszej wersji. Dzieje się tak, ponieważ system Windows 10 z aktualizacją z maja 2020 roku nie jest już obsługiwany od 14 grudnia 2021 roku.Źródło: Microsoft