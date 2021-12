Trzymasz podejrzane pliki na Dysku Google? Ważna zmiana

Dysk Google skuteczniej powiadomi użytkowników o złamaniu zasad

Źródło: Google

Teraz właściciel elementu na Dysku Google otrzyma wiadomość e-mail z powiadomieniem o podjętych działaniach i powiadomieniem o tym, jak poprosić o recenzję ograniczenia, jeśli uważa, że to pomyłka. W przypadku elementów na współdzielonych dyskach - menedżer wspólnego dysku otrzyma powiadomienie. Pomoże to zapewnić, że właściciele elementów Dysku Google są w pełni informowani o statusie ich treści, a jednocześnie pomoże zapewnić ochronę użytkowników przed nadużyciami.

Dysk Google wzbogacił się właśnie o nowość, która ma ograniczyć m.in. częstotliwość błędnego zgłaszania plików i użytkowników za spam. Jeśli ktoś oznaczy treść za niezgodną z regulaminem, to jej właściciel otrzyma specjalną wiadomość informującą o tym zdarzeniu i opcję odwołania się od decyzji.Od pewnego czasu Google nieco bardziej dba o bezpieczeństwo tego, co dzieje się na platformie Dysk. Stosunkowo niedawno zdecydowano się na wprowadzenie opcji zgłaszania plików jakooraz ich automatyczną identyfikację. Wtedy też taka treść zostaje ograniczona, co uniemożliwia twórcy na dalsze jej udostępnianie oraz publiczną dostępność.Dodatkowo przy nazwie pliku pojawia się flaga, która w graficzny sposób przedstawia jakiś „problem” z nagięciem zasad. Ten sposób informowania nie był wystarczająco klarowny i intuicyjny – teraz Google poinformowało o pewnej aktualizacji w tym temacie.Jak możemy wyczytać z oficjalnego bloga koncernu:Bez wątpienia mówimy o dosyć przydatnej nowości, która choć trochęlub naruszające warunki świadczenia usług. Google wciąż jednak nie będzie dokładnie wyjaśniał za co dany plik został ograniczony – przydatna okaże się z kolei opcja „poproszenia o recenzję”.Funkcja jest już wdrażana na serwery Google i powinna objąć swoim zasięgiem wszystkich użytkowników na przestrzeni najbliższych dwóch tygodni.Źródło i foto: Google