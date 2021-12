Google zamyka jedną ze swoich usług. Była dostępna tylko 3 miesiące

Rekord.



Google poinformowało użytkowników o wyłączeniu serwerów aplikacji Museletter. Była ona dostępna wyłącznie przez 3 miesiące i najwidoczniej nie przyciągnęła zbyt wielu chętnych. Tym samym usługa dołączyła do innych kolegów na internetowym cmentarzu. Okej, ale czym tak naprawdę ona była?



Google kończy z usługą Museletter

Zamykanie różnych usług przez Google nie jest czymś nowym. Ba! Koncern doczekał się nawet strony internetowej



Mowa o Museletter – eksperymentalnym przedsięwzięciu stworzonym przez Area 120 (specjalny oddział Google zajmujący się projektowaniem testowych aplikacji). Zadebiutowało ono we wrześniu bieżącego roku i za kilka dni nadejdzie jego kres. Tym samym gigant z Moutain View ustanowił nowy własny rekord jeśli chodzi o najkrócej żyjące usługi.



Yikes. New record for launch to shutdown?



September 14:https://t.co/ROE8lAt7OL



December 14: pic.twitter.com/ooJku9QDVt — JR Raphael (@JRRaphael) December 14, 2021

Museletter to program pozwalający użytkownikom na tworzenie biuletynów i udostępnianie je innym. Mowa więc o swoistej bazie newsletterów działającej na podobnej zasadzie co Twitter. Google potwierdziło, że już 20 grudnia wyłączona zostanie strona internetowa, a wszystkie dane przepadną. Nie jest ich jednak za wiele.



Google nie zdążyło stworzyć funkcji umożliwiających na udostępnienie narzędzi umożliwiających tworzenie publicznych treści, więc nie ma za dużo danych do eksportu. Znikną więc głównie listy e-mailowe wykreowane przez użytkowników. Bardzo możliwe jest, iż w przyszłości pojawi się podobny projekt albo chociaż taki zawierający część tego, co Museletter.



Warto jednak wspomnieć, że Museletter było wyłącznie eksperymentem i jego zamknięcie nie jest niczym zaskakującym. Wiele osób nie miało nawet do niego dostępu – mowa więc raczej o ciekawostce.



