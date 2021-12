Chmurowy dostęp do kamer z TP-Link Tapo Care. Nowe funkcje i 30 dni zapisu nagrań

Alerty, dwustronna komunikacja i 30 dni zapisu w chmurze dzięki TP-Link Tapo Care

Kamery TP-Link Tapo zyskały nową usługę w chmurze, która oferowana jest w modelu subskrypcyjnym. Dzięki niej klienci z serią monitoringu od TP-Linka otrzymają długi dostęp do nagrań i alertów z każdego miejsca na świecie dzięki zdalnemu zapisowi na serwerach producenta.Wszystkie nagrane materiały są osiągalne np. z poziomu smartfonów i to przez 30 dni od uchwycenia. To gwarantuje brak ich straty nawet w przypadku uszkodzenia bądź kradzieży kamer. W dodatku po aktywacji Tapo Care "użytkownicy mają możliwość skorzystania z inteligentnego powiadamiania - po wykryciu nieproszonej osoby czy podejrzanego ruchu do użytkownika wysłany zostaje alert z fragmentem wideo, na którym zarejestrowano niepożądaną aktywność. W efekcie, użytkownik zostaje poinformowany bez zwłoki i ma możliwość szybkiej reakcji, na przykład w przypadku włamania."