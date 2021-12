WhatsApp pozwala na przesłuchanie wiadomości głosowej przed jej wysłaniem

Przydatna nowość.

WhatsApp otrzymał wyczekiwaną nowość

They’re not mistakes, they’re rehearsals. Now you can preview your voice messages before you hit send. pic.twitter.com/ohnEVrGTvD — WhatsApp (@WhatsApp) December 14, 2021

WhatsApp poinformował o rozpoczęciu wdrażania funkcji pozwalającej użytkownikom na przesłuchanie wiadomości głosowej jeszcze przed jej finalnym wysłaniem. Nowość ta pozwoli uniknąć skrajnie irytującego procesu nagrywania tzw. głosówki po kilka razy bez świadomości jak naprawdę brzmieliśmy.Ostatnio mamy do czynienia z dosyć licznymi ogłoszeniami jeśli chodzi o nowości wprowadzane do komunikatora WhatsApp. Kilka dni temu informowaliśmy Was chociażby o zmianie w ustawieniach prywatności , która poskutkuje domyślnym ukrywaniem statusu aktywności przed nieznajomymi. Jak się okazuje, to nie koniec planów deweloperów.Opublikowany wpis na oficjalnym Twitterze sugeruje, że w stabilnej wersji aplikacji powinna być obecna już. Ta możliwość pojawiała się do tej pory kilkukrotnie wyłącznie w odsłonach beta komunikatora (także wraz z prostym edytorem).Sama zasada działania funkcji wydaje się banalna., co można poprzedzić wysłuchaniem zarejestrowanego materiału. Tym WhatsApp nieco wyróżnia się na tle komunikatorów, z których większość niestety nie oferuje takiego rozwiązania.