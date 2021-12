Android 12 Go oficjalnie - nowoczesny system dla tanich smartfonów

Prostsza i lżejsza wersja nowego Androida.

Źródło: Google



Kontrola nad prywatnością i inne funkcje

Podobnie jak w regularnym Androidzie 12, względem poprzednika ulepszono też zarządzanie funkcjami prywatności. Do tego celu stworzono specjalny panel, w którym użytkownik ma podgląd informacji, które są gromadzone przez wszystkie aplikacje oraz uprawnienia, którymi można dowolnie zarządzać.



Poza tym, Android 12 Go został wyposażony w funkcję bezpośredniego tłumaczenia tekstu wyświetlanego na ekranie i nową aplikację do wyświetlania newsów. Jest też opcja łatwego przełączania się między użytkownikami smartfona, a także tryb gościa.



Jakie smartfony mogą liczyć na update?

Na razie żaden z producentów mających w ofercie urządzenia z Androidem 11 Go nie zdradził, które modele otrzymają aktualizację do 12. Można jednak spodziewać się, że otrzymają je telefony mające swoją premierę w ostatnim czasie, a także te, które zadebiutują w przyszłości.



Z uproszczonej wersji Androida korzystają przede wszystkim Nokia i Motorola. Z popularnych modeli, które pracują pod kontrolą Androida 11 Go, można wymienić na przykład Motorolę Moto E20 i E40, a także Nokie C10, C20 i C30.



Źródło: Google / fot. tyt. Google





Android z generacji na generację jest systemem coraz lepiej zoptymalizowanym, który pracuje płynnie nawet na sprzętach z podstawową specyfikacją. Na rynku są jednak smartfony, dla których nawet najświeższa 12. odsłona mogłaby okazać się zbyt dużym obciążeniem. Mowa o modelach z najniższej półki, dla osób, które nie potrzebują nic więcej, niż podstawowe funkcjonalności. Specjalnie dla nich zaprezentowano właśnie Androida 12 Go.Na oficjalnym blogu Google pojawił się wpis, który opisuje najważniejsze cechy systemu. Według niego, skupiono się przede wszystkim na płynności działania i jeszcze lepszej optymalizacji, czyli tym, co jest najważniejsze w sprzętach z niską wydajnością. Zgodnie z obliczeniami producenta, ma to owocować o 30 procent szybszym otwieraniem aplikacji. Przy okazji, praca systemu będzie przyjemniejsza dla oka za sprawą nowych animacji i odświeżonego wyglądu niektórych elementów interfejsu. Znów, jest to wersja Go, więc nie zaimplementowano tutaj wszystkich efektownych rozwiązań z oryginalnej 12, ale na pewno można odnotować duży postęp względem edycji 11 Go.Inżynierowie Google zadbali też o warstwę systemu, której nie widać na pierwszy rzut oka. Zarządzanie procesami i aplikacjami w tle jest teraz bardziej efektywne, a dzięki trybowi hibernacji, programy będą mogły pozostać gotowe do ponownego użycia bez zajmowania RAM-u i obciążania procesora.