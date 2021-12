Nowa aplikacja na Androida pozwala sprawdzić, czy ktoś podrzucił Ci AirTaga

To oficjalna aplikacja Apple.

Tracker Detect w akcji

Od kwietnia Apple posiada w swojej ofercie tak zwany AirTag – tracker Bluetooth zaprojektowany głównie po to, by ułatwiać właścicielom odnajdywanie zgubionych kluczy, plecaków, elektronicznych urządzeń i innych przedmiotów. Ogólnie rzecz biorąc przyjęto go dość ciepło, ale nie oznacza to, że nie wywołał on całego szeregu wątpliwości. W szczególności bano się o to, czy Apple będzie w stanie zapobiegać wykorzystywaniu AirTagów w niecnych celach. W końcu, AirTag może być równie dobrze wykorzystywany do śledzenia osób bez ich wiedzy.Na szczęście, w czerwcu tracker otrzymał aktualizację oprogramowania, która powyższe utrudniła. Teraz Apple udostępniło z kolei przeznaczoną na urządzenia z Androidem aplikację umożliwiającą wykrycie AirTagów znajdujących się w pobliżu. Jej nazwa to Tracker Detect.Tracker Detect jest jedną z niewielu aplikacji Apple, która trafiła do sklepu Google Play – obok Apple Music, Beats oraz Przenieś do iOS. Nie jest to aplikacja idealna ale z pewnością przyda się tym osobom, które szczególnie mocno dbają o swoje bezpieczeństwo.Obsługa aplikacji Tracker Detect jest bajecznie prosta. Po zainstalowaniu jej na smartfonie, uruchomieniu jej i zaakceptowaniu warunków użytkowania wystarczy tapnąć na ekranie w baner z napisem „Scan”, a następnie udzielić aplikacji dostęp do lokalizacji. Wówczas oprogramowanie sprawdzi, czy w okolicy nie ma urządzeń śledzących kompatybilnych z tworzoną przez sprzęt Apple siecią Find My.